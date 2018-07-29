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Когда в Беларуси появятся лоукосты? Рассказывает председатель Республиканского союза туристической индустрии

29 июля 2018 17:05
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Новости Беларуси. Скоро ли в Беларуси начнут летать лоукосты? Об этом в интервью программе «Неделя» мы спросили председателя Республиканского союза туристической индустрии Филиппа Гулого.

Юлия Огнева, СТВ:
А на появлении лоукостов не настаиваете?

Когда в Беларуси появятся лоукосты? Рассказывает председатель Республиканского союза туристической индустрии-1

Филипп Гулый, председатель совета Республиканского союза туристической индустрии Беларуси:
Все хотят лоукосты, все. Это хорошее дело. Но вопрос будут ли они, придут ли они? Из того, что мы видим сейчас, единственный лоукост, который нам светит – это «Победа» российская. Либо если каким-то чудным образом кто-то выдаст огромные сотни миллионов долларов тому же нашему национальному перевозчику. Лоукосты приходят, как мы видим,  туда, где емкость рынка высока.

Полный текст интервью с председателем Республиканского союза туристической индустрии здесь.

# Туризм # общество # Филипп Гулый # Юлия Огнева # Фотофакт

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