Когда в Беларуси появятся лоукосты? Рассказывает председатель Республиканского союза туристической индустрии

Новости Беларуси. Скоро ли в Беларуси начнут летать лоукосты? Об этом в интервью программе «Неделя» мы спросили председателя Республиканского союза туристической индустрии Филиппа Гулого.

Юлия Огнева, СТВ:

А на появлении лоукостов не настаиваете?