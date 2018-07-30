Похищение мороженого, акробатические трюки и бегство от доберманов: Карпанов, Ярмоленко и Левчик сняли совместный ролик

Новости Беларуси. В начале июля группа «Дрозды», YouTube-блогер Ксения Левчик и народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко снялись в совместном рекламном клипе под песню «Это любовь». А несколько дней назад появилось видео о том, как создавался ролик.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале ДРОЗДЫ ТВ

Рекламный клип в честь 20-летия компании «Морозпродукт» был опубликован 6 июля. На YouTube-канале Дрозды ТВ видео набрало около 20 тысяч просмотров, на YouTube-канале Ксении Левчик – более 90 тысяч. Клип продолжается чуть больше четырёх минут, бэкстейдж со съёмок – семь минут.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале ДРОЗДЫ ТВ

Видео начинается с приезда продавца мороженого. Мужчина (лидер группы «Дрозды» Виталий Карпанов) раздаёт детям, в числе которых Ксения, мороженое, когда неизвестный в костюме лося/оленя похищает его велосипед с товаром.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале ДРОЗДЫ ТВ

Далее мы видим противостояние: неизвестный в костюме пытается сбежать, а продавец мороженного его догоняет, попутно выполняя акробатические трюки и расталкивая людей. Но противник не желает сдаваться и в один из моментов техничным ударом ногой с разворота опрокидывает своего преследователя.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале ДРОЗДЫ ТВ

Продавец понял, что человека, который едет на велосипеде, догнать на своих двоих сложно. Мужчина оседлал небольшое копытное, но такой способ передвижения оказался ещё медленнее, и продавец снова побежал. Через некоторое время помочь ему в этом решила парочка доберманов, погнавшаяся следом.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале ДРОЗДЫ ТВ

Пробегая мимо реки, мужчина увидел, что девушка, которую он ранее толкнул, сидит в лодке с парнем и просит мороженое. Продавец позаимствовал у находившегося неподалёку мальчика квадрокоптер и с его помощью доставил угощение двум людям в лодке. Правда, квадрокоптер после этого утонул. Поплавать пришлось и неизвестному в костюме. Избегая столкновения с пешеходом, беглец на велосипеде слишком сильно принял влево, врезался в бортик и упал в реку.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале ДРОЗДЫ ТВ

Выбравшийся из воды незнакомец частично снял костюм. И похитителем велосипеда оказался… Анатолий Иванович Ярмоленко. Продавец мороженного спросил у народного артиста Беларуси: «Анатолий Иванович, что это было?». – Ну, хайпанул немножко! А что делать? – ответил солист и руководитель ансамбля «Сябры». – Респект, – закончил диалог продавец мороженного.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале ДРОЗДЫ ТВ

Во время погони в ролике показывается ещё одна сюжетная линия: совместный концерт группы «Дрозды» и Ксении Левчик. Когда погоня закончилась, сюжетные линии объединились, и продавец мороженого предлагал свой продукт людям на концерте. Мороженое с названием «20 копеек» предлагалось по цене в 1 рубль 10 копеек. На вопрос, почему такая цена, продавец ответил со знанием дела: «Ну, смотрите сами. Закупка, аренда, логистика, мерчендайзеры, извините, отчисления в пенсионный фонд, ну и НДС». Впрочем, потом мужчина сделал скидку: «Но для вас – 20 копеек!».

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале ДРОЗДЫ ТВ

Что касается видео о том, как снимался клип, там показывается работа с техникой, различные наброски и смешные моменты. Например, мужчина спускается в воду, чтобы достать упавший квадрокоптер, ему говорят, что воды по колено, а он, внезапно, погрузился в воду по грудь.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале ДРОЗДЫ ТВ