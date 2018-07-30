Купальный сезон: кто следит за состоянием пляжей и зон отдыха?

Новости Беларуси. С начала купального сезона экологи регулярно проводят рейды по местам массового отдыха людей. Уже тщательно исследованы береговые линии водохранилищ Дрозды и Криница, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время проверки был сделан акцент не только на соблюдение порядка в зонах отдыха, но и на состояние пляжей, которые должны быть оборудованы всем необходимым. Корреспондент Александр Лучонок о безопасном отдыхе.