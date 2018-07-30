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Купальный сезон: кто следит за состоянием пляжей и зон отдыха?

30 июля 2018 14:21
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Новости Беларуси. С начала купального сезона экологи регулярно проводят рейды по местам массового отдыха людей. Уже тщательно исследованы береговые линии водохранилищ Дрозды и Криница, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время проверки был сделан акцент не только на соблюдение порядка в зонах отдыха, но и на состояние пляжей, которые должны быть оборудованы всем необходимым. Корреспондент Александр Лучонок о безопасном отдыхе.

Купальный сезон: кто следит за состоянием пляжей и зон отдыха?-1

Этот автомобиль припаркован у берега водохранилища Криница уже около часа. Мужчина остановился, по всей видимости, порыбачить – удобно, когда все необходимое рядом.

Купальный сезон: кто следит за состоянием пляжей и зон отдыха?-4

Дмитрий Александрович, начальник отдела оперативного контроля Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Стаянка транспартных сродкаў бліжэй 30 метраў па гарызанталі ад урэза вады забаронена. Вы стаіце відавочна значна бліжэй. Трэба абавязкова ўбраць.

Купальный сезон: кто следит за состоянием пляжей и зон отдыха?-7

Показать документы мужчина отказывается, поэтому природозащитник фиксируют номер автомобиля на камеру телефона.

Купальный сезон: кто следит за состоянием пляжей и зон отдыха?-10

Дмитрий Александрович:
Гэтыя нумары мы дасылаем у Дзяржаўтаінспекцыю. Яны нам даюць дадзеныя, хто ўласнік аўтамабіля. І мы ўжо тады павесткай выклікаем яго ў камітэт і прыцягываем тады да адказнасці.

Купальный сезон: кто следит за состоянием пляжей и зон отдыха?-13

Если за костры, разведенные в запрещенных местах, природозащитники только предупреждают, то цена неправильной парковки – до 10 базовых величин (это 245 рублей).

Купальный сезон: кто следит за состоянием пляжей и зон отдыха?-16

Александр Лучонок, СТВ:
А вот штраф за выброс мусора в неустановленных местах до 1225 рублей. Образование свалок – это практически экологическое преступление. В последнее время подобное встречается редко, потому мгновенно что фиксируется. Для этого специалисты используют беспилотные летательные аппараты.

Купальный сезон: кто следит за состоянием пляжей и зон отдыха?-19

В том числе и благодаря квадрокоптерам накануне специалисты тщательно исследовали береговые линии водохранилищ Дрозды и Криница. Особое внимание на состояние пляжей: они должны быть оборудованы мусорными контейнерами, мангалами и кабинками для переодевания. И обязательно находиться в чистоте.

Купальный сезон: кто следит за состоянием пляжей и зон отдыха?-22

Юлия Балыко, представитель УП «Минское лесопарковое хозяйство» Мингорисполкома:
Прошли по пляжам, посмотрели, как оборудование – все ли целое, все ли контейнерные площадки на месте, не поломано ли, не украдено. Шлагбаумы чтобы все были закрыты, работает ли душ на пляже. Если какие-то нарушения, я должна сообщить руководству сегодня же, чтобы они приняли меры.

Купальный сезон: кто следит за состоянием пляжей и зон отдыха?-25

Подобные совместные рейды экологи вместе со спасателями и правоохранителями будут проводить еженедельно вплоть до окончания купального сезона.

# Охрана природы # общество # Дмитрий Александрович # Александр Лучонок # Юлия Балыко # Фотофакт

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