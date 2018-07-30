Купальный сезон: кто следит за состоянием пляжей и зон отдыха?
Новости Беларуси. С начала купального сезона экологи регулярно проводят рейды по местам массового отдыха людей. Уже тщательно исследованы береговые линии водохранилищ Дрозды и Криница, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во время проверки был сделан акцент не только на соблюдение порядка в зонах отдыха, но и на состояние пляжей, которые должны быть оборудованы всем необходимым. Корреспондент Александр Лучонок о безопасном отдыхе.
Этот автомобиль припаркован у берега водохранилища Криница уже около часа. Мужчина остановился, по всей видимости, порыбачить – удобно, когда все необходимое рядом.
Дмитрий Александрович, начальник отдела оперативного контроля Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Стаянка транспартных сродкаў бліжэй 30 метраў па гарызанталі ад урэза вады забаронена. Вы стаіце відавочна значна бліжэй. Трэба абавязкова ўбраць.
Показать документы мужчина отказывается, поэтому природозащитник фиксируют номер автомобиля на камеру телефона.
Дмитрий Александрович:
Гэтыя нумары мы дасылаем у Дзяржаўтаінспекцыю. Яны нам даюць дадзеныя, хто ўласнік аўтамабіля. І мы ўжо тады павесткай выклікаем яго ў камітэт і прыцягываем тады да адказнасці.
Если за костры, разведенные в запрещенных местах, природозащитники только предупреждают, то цена неправильной парковки – до 10 базовых величин (это 245 рублей).
Александр Лучонок, СТВ:
А вот штраф за выброс мусора в неустановленных местах до 1225 рублей. Образование свалок – это практически экологическое преступление. В последнее время подобное встречается редко, потому мгновенно что фиксируется. Для этого специалисты используют беспилотные летательные аппараты.
В том числе и благодаря квадрокоптерам накануне специалисты тщательно исследовали береговые линии водохранилищ Дрозды и Криница. Особое внимание на состояние пляжей: они должны быть оборудованы мусорными контейнерами, мангалами и кабинками для переодевания. И обязательно находиться в чистоте.
Юлия Балыко, представитель УП «Минское лесопарковое хозяйство» Мингорисполкома:
Прошли по пляжам, посмотрели, как оборудование – все ли целое, все ли контейнерные площадки на месте, не поломано ли, не украдено. Шлагбаумы чтобы все были закрыты, работает ли душ на пляже. Если какие-то нарушения, я должна сообщить руководству сегодня же, чтобы они приняли меры.
Подобные совместные рейды экологи вместе со спасателями и правоохранителями будут проводить еженедельно вплоть до окончания купального сезона.