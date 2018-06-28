Что было: Репертуар для Черчесова на ЧМ-2018/Финальная сирена для Шапиро

Выбрать песню для тренера

Владимир Перетурин, Владимир Маслаченко, Николай Озеров, Котэ Махарадзе… Сидящая на трибунах ЧМ-2018 молодежь, конечно же, не знает этих имен. А вот болельщики старших поколений никогда не забудут голоса и темперамент легендарных советских спортивных комментаторов, которые даже скучную игру могли превратить в завораживающее шоу. Это искусство! Таким даром особенно отличались Николай Озеров и Котэ Махарадзе.

Работа спортивного комментатора – это стресс, ни секунды покоя. А прямой эфир требует знаний, напряжения и эмоций. Сегодня есть комментаторы, достойные мастеров прошлого. Пожалуй, один из таких – Владимир Стогниенко. Тот самый, который под конец матча Россия – Египет запустил в эфир песню группы «Ленинград» «Ты просто космос, Стас» – в знак благодарности тренеру Станиславу Черчесову за достойную игру команды. В другой ситуации за такую вольность телевизионное начальство хорошенько бы прочистило комментатору мозги, но не сейчас, когда Россия выиграла, и вся страна погрузилась в победный экстаз. Может, этот молодой авантюризм как раз и стал решающим аргументом при назначении Стогниенко комментатором на игру россиян с испанцами 1 июля, а также на финальный, последний матч чемпионата. Какую музыку он приготовит для Черчесова на этот раз? Пока Владимир гадает над репертуаром, предлагаем развлечься. Вот несколько крылатых выражений вчерашних хозяев комментаторских кабин.

Котэ Махарадзе:

Защитник датчан поднял ногу, и атака голландцев захлебнулась.

Можно только удивляться скорости африканских футболистов: в джунглях-то особо не разбежишься.

Пенсионным бегом Кобелев побежал подавать угловой.

"Спартак" забил столько же мячей, сколько и "Интер" - ни одного.

С чувством выполненного долга встает с нашего нападающего армянский защитник.

Титов получил пас от австрийца. Хороший пас. От своего такого не получишь.

Это пас кому-то из родных или близких на трибунах.

Николай Озеров:

Боковой аpбитp пpинимает кpасивые позы. Возможно, он pаньше занимался балетом.

Надеемся, что с Недведом (чешский футболист – ред.) все будет нормально, хотя уносят его ногами вперед.

Динамовцы сегодня выступают без привычных голубых трусов.

Ай-яй-яй-яй-яй! Вы со мной согласны?

Ну куда ты отдаешь пас! Я же тебе кричу, что он вне игры!

Я тут стучу по голове, по монитору, по книгам. Что тут вокруг еще деревянное, боже мой!

Говорят, от имени комментатора зависит 10 процентов исхода игры. Если правда, то россияне, видимо, могут рассчитывать на 10 процентов удачи от Стогниенко. А что испанцы? Будем смотреть.

Коньки Шапиро не подошли

И еще о спорте. На сей раз – о хоккее. Семен Шапиро решил подать в отставку с поста председателя Федерации хоккея Беларуси. Об этом он заявил сегодня на отчетной конференции федерации. Правильно, каждый должен заниматься своим делом. Какое отношение к хоккею, этому популярному виду спорта, мог иметь Семен Борисович? Мы даже не знаем, умеет ли он стоять на коньках. Окончил вуз по специальности «планирование сельского хозяйства», работал главным экономистом, замдиректора совхоза, председателем колхоза. Пошел в науку, стал доктором, профессором. Потом был министром сельского хозяйства, дважды губернатором. Вдруг неожиданно в мае 2017 года возглавил федерацию хоккея. Конечно, вовсе необязательно главе федерации уметь забивать шайбы. Важно уметь организовать процесс. Ну а для этого просто необходимо хорошо разбираться в спорте. Увы, хоть какой спортивный стаж в его трудовой биографии напрочь отсутствовал. И что получили? Год прошел – результата нет. Напротив, национальная сборная вылетела из элитного дивизиона.

Хоккей в нашей стране – спорт культовый, ему, пожалуй, уделяются самое пристальное внимание. Построили ледовые арены. Сам Президент играет, проводятся Рождественские турниры. Прекрасно провели в Минске мировое первенство. Все делается для того, чтобы вывести белорусский хоккей на мировой уровень. А не получается, хоть умри. В 2021 году вновь принимаем чемпионат мира. Хочется, чтобы и наши хоккеисты о себе заявили, иначе останемся в истории хоккея как удобная площадка для чужих игр.

Новым председателем правления ФХБ избран Геннадий Савилов – игрок со стажем. Ему и поднимать знамя белорусского хоккея.

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В.Д.