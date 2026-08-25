Чуприс: неважно, из какого игрок клуба, он надевает цвета сборной

Последний раз земляки выступали на международной арене в феврале на турнире в Казахстане. В формате 3х3 соотечественники стали победителями. Составы претерпели изменения. Коллектив Ярослава Чуприса готов продемонстрировать отличную игру и проверить свои силы.

Ярослав Чуприс, главный тренер сборной Беларуси по хоккею (U-18):

Подготовка в штатном режиме. Приехали ребята из «Шинника». Сегодня уже тренировка будет полноценная в расширенном составе. Кто попадет в итоговый состав, на самом деле не суть важно. Три игры. Я думаю, что постараемся дать шанс всем сыграть, всем проявить себя.

Крепкая, мощная, быстрая команда, в принципе, горящие глаза. При этом еще раз хотелось бы, чтобы каждый хоккеист проявил себя как лидер, потому что неважно, не суть, откуда ты, из «Шинника», сборной, какого-то другого клуба, ты надеваешь цвета страны, цвета сборной. И хочется, чтобы каждый из них был лидером этой команды.

Костяк команды состоит из игроков нынешнего клуба U-18. В минувшем сезоне высшей лиги коллектив занял 10-ю строчку, обеспечив себе место в плей-ин. На тот момент хоккеистам было всего по 16 лет, и это достойный результат, учитывая юный возраст. В этом году земляки продолжат борьбу во втором по силе дивизионе страны. Но глобальная цель команды – успешное выступление на юниорском чемпионате мира, который пройдет в апреле.