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«Чтобы не было матчей, которые даже не стоят дороги до этого матча». Как будут реформировать белорусский хоккей?

14 апреля 2018 19:34
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Новости Беларуси. У белорусского хоккея впереди немало перемен. Каких – расскажет Ольга Коршун в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как изменятся правила игры на белорусском льду? Эту тему обсуждали давно. 14 апреля пресс-конференция собрала чуть ли не больше журналистов, чем топовый хоккейный матч. Вместо запланированного часа спорт смелых обсуждали целых два.

«Чтобы не было матчей, которые даже не стоят дороги до этого матча». Как будут реформировать белорусский хоккей?-1

13 апреля о хоккее говорил и Президент Беларуси на большом совещании по зимним видам спорта (подробнее здесь). Александр Лукашенко критиковал спортсменов за отсутствие результатов. Между тем, деньги на развитие хоккея государства тратит немалые: только ледовых арен в стране около четырех десятков, более 20 детских школ. А на прошлую Олимпиаду наши не попали.

С нового сезона наши хоккеисты начнут жить и играть по-новому. Их ждет введение так называемых лимитов. К примеру, в каждой команде смогут играть только 7 хоккеистов старше 28 лет. Это поможет пополнить тренерский штаб и откроет лед для молодых.

«Чтобы не было матчей, которые даже не стоят дороги до этого матча». Как будут реформировать белорусский хоккей?-4

Семен Шапиро, председатель Федерации хоккея Беларуси:
Если в одном клубе будет избыток (сегодня – свыше семи человек), их надо пригласить в другие клубы. Почему? Потому, что эти ребята могут оказать серьезную поддержку тренерскому штабу. Они могут показать пример молодым ребятам, вести, помогать, вместе с ними играя в хоккей.

«Чтобы не было матчей, которые даже не стоят дороги до этого матча». Как будут реформировать белорусский хоккей?-7

Кстати, финансовый успех будет напрямую засвистеть от успехов на льду. Ситуации, когда команда попросту перекупает хороших игроков, будут исключены. У всех клубов установят лимит на финансирование, а зарплаты урежут вдвое. Так, средняя выплата хоккеисту составит примерно 4000 рублей, а минимальная – 300.

«Чтобы не было матчей, которые даже не стоят дороги до этого матча». Как будут реформировать белорусский хоккей?-10

Семен Шапиро:
Раньше каждый клуб формировал сам себе бюджет, в зависимости от возможности тех предприятий, которые спонсировали эти клубы. Кто-то находил здесь больше денег, и просто переманивал друг у друга игроков. Конечно, можно совать деньги, собрать лучших игроков и стать чемпионом. Но где же тренерская работа? Где молодежь, которую вы должны растить, уважаемые тренеры этих клубов?

«Чтобы не было матчей, которые даже не стоят дороги до этого матча». Как будут реформировать белорусский хоккей?-13

Чтобы спортивные состязания не переходили в финансовые, зарплаты будут зависть от того, в каком дивизионе играет спортсмен. Чемпионат Беларуси разделят на две группы – A и B. Это еще одно нововведение, которое поддержали практически единогласно.

«Чтобы не было матчей, которые даже не стоят дороги до этого матча». Как будут реформировать белорусский хоккей?-16

Алексей Калюжный, начальник центра по подготовке сборных команд Федерации хоккея Беларуси:
Одно из основных – разделение чемпионата, чтобы действительно не было матчей, которые даже не стоят дороги до этого матча. Это практически все поддержали единогласно.

«Чтобы не было матчей, которые даже не стоят дороги до этого матча». Как будут реформировать белорусский хоккей?-19

В новом сезоне в командах станет меньше приглашенных звезд – до пяти легионеров в клубе. Упор сделают на воспитание своих игроков. Сейчас в стране хоккеем занимаются около 6000 детей, есть даже частные школы. Одним словом, очередь из желающих. А вот ситуация с тренерами полностью противоположная.

«Чтобы не было матчей, которые даже не стоят дороги до этого матча». Как будут реформировать белорусский хоккей?-22

Дмитрий Басков, заместитель председателя Федерации хоккея Беларуси:
Наш посыл для тренеров этих клубов – все-таки задуматься о том, что происходит сегодня в школах. Потому что школы в большинстве случаев предоставлены сами себе. А сегодня, когда клубы будут заинтересованы в том, чтобы молодые ребята росли в школах, начнется, как мне кажется, хороший интересный процесс, в том числе и для детских тренеров.

Эксперты предупреждают: чтобы новые правила превратились в забитые шайбы, нужно время. Если нововведения не пройдут испытание льдом и клюшкой, то в Федерации проведут работу над ошибками.

«Чтобы не было матчей, которые даже не стоят дороги до этого матча». Как будут реформировать белорусский хоккей?-25

Ольга Коршун, СТВ:
Сейчас для наших хоккеистов пришло время собирать камни и шайбы, урожай которых, возможно, приведет наших спортсменов на самые высокие пьедесталы. Кстати, именно здесь, в «Минск-Арене» пройдет финальный матч в рамках чемпионата мира по хоккею-2021. А дома, как известно, и стены помогают.

# Хоккей Беларуси # Семен Шапиро # Фотофакт # Дмитрий Басков # Алексей Калюжный # Ольга Коршун

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