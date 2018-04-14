«Чтобы не было матчей, которые даже не стоят дороги до этого матча». Как будут реформировать белорусский хоккей?

Новости Беларуси. У белорусского хоккея впереди немало перемен. Каких – расскажет Ольга Коршун в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как изменятся правила игры на белорусском льду? Эту тему обсуждали давно. 14 апреля пресс-конференция собрала чуть ли не больше журналистов, чем топовый хоккейный матч. Вместо запланированного часа спорт смелых обсуждали целых два.

13 апреля о хоккее говорил и Президент Беларуси на большом совещании по зимним видам спорта (подробнее здесь). Александр Лукашенко критиковал спортсменов за отсутствие результатов. Между тем, деньги на развитие хоккея государства тратит немалые: только ледовых арен в стране около четырех десятков, более 20 детских школ. А на прошлую Олимпиаду наши не попали. С нового сезона наши хоккеисты начнут жить и играть по-новому. Их ждет введение так называемых лимитов. К примеру, в каждой команде смогут играть только 7 хоккеистов старше 28 лет. Это поможет пополнить тренерский штаб и откроет лед для молодых.

Семен Шапиро, председатель Федерации хоккея Беларуси:

Если в одном клубе будет избыток (сегодня – свыше семи человек), их надо пригласить в другие клубы. Почему? Потому, что эти ребята могут оказать серьезную поддержку тренерскому штабу. Они могут показать пример молодым ребятам, вести, помогать, вместе с ними играя в хоккей.

Кстати, финансовый успех будет напрямую засвистеть от успехов на льду. Ситуации, когда команда попросту перекупает хороших игроков, будут исключены. У всех клубов установят лимит на финансирование, а зарплаты урежут вдвое. Так, средняя выплата хоккеисту составит примерно 4000 рублей, а минимальная – 300.

Семен Шапиро:

Раньше каждый клуб формировал сам себе бюджет, в зависимости от возможности тех предприятий, которые спонсировали эти клубы. Кто-то находил здесь больше денег, и просто переманивал друг у друга игроков. Конечно, можно совать деньги, собрать лучших игроков и стать чемпионом. Но где же тренерская работа? Где молодежь, которую вы должны растить, уважаемые тренеры этих клубов?

Чтобы спортивные состязания не переходили в финансовые, зарплаты будут зависть от того, в каком дивизионе играет спортсмен. Чемпионат Беларуси разделят на две группы – A и B. Это еще одно нововведение, которое поддержали практически единогласно.

Алексей Калюжный, начальник центра по подготовке сборных команд Федерации хоккея Беларуси:

Одно из основных – разделение чемпионата, чтобы действительно не было матчей, которые даже не стоят дороги до этого матча. Это практически все поддержали единогласно.

В новом сезоне в командах станет меньше приглашенных звезд – до пяти легионеров в клубе. Упор сделают на воспитание своих игроков. Сейчас в стране хоккеем занимаются около 6000 детей, есть даже частные школы. Одним словом, очередь из желающих. А вот ситуация с тренерами полностью противоположная.

Дмитрий Басков, заместитель председателя Федерации хоккея Беларуси:

Наш посыл для тренеров этих клубов – все-таки задуматься о том, что происходит сегодня в школах. Потому что школы в большинстве случаев предоставлены сами себе. А сегодня, когда клубы будут заинтересованы в том, чтобы молодые ребята росли в школах, начнется, как мне кажется, хороший интересный процесс, в том числе и для детских тренеров. Эксперты предупреждают: чтобы новые правила превратились в забитые шайбы, нужно время. Если нововведения не пройдут испытание льдом и клюшкой, то в Федерации проведут работу над ошибками.