Комментатор матча Египет – Саудовская Аравия умер после поражения своей команды на ЧМ

Новости Египта. Спортивный комментатор из Египта скончался после матча сборной.

Об этом сообщают местные СМИ. Абдель Рахим Мохамед комментировал матч Египет – Саудовская Аравия, а затем должен был разбирать игру сборной.

В конце матча мужчина почувствовал себя нехорошо, его доставили в больницу, где медики начали борьбу за его жизнь. Однако комментатор скончался от остановки сердца – он перенес сердечный приступ.

Мужчине был 71 год.

Напомним, 25 июня египтяне уступили Саудовской Аравии со счетом 1:2. В групповом этапе национальная команда не одержала ни одной победы – сборная финишировала на четвертом месте в группе.