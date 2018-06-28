«Нельзя подплывать спереди»: как правильно спасать тонущего человека

В этом году погода нас радует – тепло, солнечно, минимум дождей. Идеальные условия, чтобы позагорать и поплавать. Однако лето – горячая пора, во всех смыслах, не только для тех, кто на пляжах отдыхает, но и для тех, кто работает. Это, конечно, спасатели.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – ведущий специалист Белорусского республиканского общества спасания на водах – Олег Борозна.

Как правильно спасать тонущего человека?

Олег Борозна, ведущий специалист Белорусского республиканского общества спасания на водах:

Не каждому человеку под силу. Есть же разные категории людей. Есть те, кто умеет хорошо плавать, есть те, кто не совсем хорошо умеет плавать, а просто хорошо могут держаться на воде. Поэтому не стесняться звать дополнительную какую-то помощь, если уж совсем никого поблизости нет, пытаться оказать помощь терпящему бедствие на воде, не входя с ним в непосредственный контакт, то есть, с помощью какого-то подручного средства: палки, веревки, верхней одежды. Но уже, если умеешь плавать, тогда, действительно, нужно не бояться, пытаться помочь человеку, но соблюдая определенные правила. Нельзя никогда подплывать к человеку спереди, то есть, когда он тебя непосредственно видит, потому что есть такое понятие, как мертвая хватка. Тот, кто терпит бедствие на водах, может так схватить, что уйдешь вместе с ним под воду и сам не сможешь выплыть. Желательно подплывать всегда либо сбоку, либо со спины и тогда уже пытаться его доставить ближе к берегу, на то место, где спокойно можно стать ногами.

Сколько в Беларуси с начала этого купального сезона утонуло людей? В каких местах опасно купаться? Какие правила безопасности на воде?

Подробности – в видеоматериале.