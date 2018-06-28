Геннадий Савилов занял пост руководителя Федерации хоккея Беларуси

Новости Беларуси. У белорусской Федерации хоккея сменился руководитель. Чуть более года главой был Семен Шапиро, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Выдающихся достижений за этот короткий период у сборной не было, а вот провальный чемпионат мира и, как итог, вылет из элитного дивизиона как раз случились.
42-летний Геннадий Савилов, экс-нападающий сборной Беларуси, завершил спортивную карьеру в 2000 году. Но от хоккейных дел не отошел. Сейчас он играет за команду Президента, курирует хоккейный клуб МТМ («Мир тяжелых моторов»), выступающий в любительском чемпионате Минска. С 28 июня он новый руководитель это отрасти страны и ему наводить в ней порядок.