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Геннадий Савилов занял пост руководителя Федерации хоккея Беларуси

28 июня 2018 12:23
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Новости Беларуси. У белорусской Федерации хоккея сменился руководитель. Чуть более года главой был Семен Шапиро, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Выдающихся достижений за этот короткий период у сборной не было, а вот провальный чемпионат мира и, как итог, вылет из элитного дивизиона как раз случились.

Геннадий Савилов занял пост руководителя Федерации хоккея Беларуси-1

42-летний Геннадий Савилов, экс-нападающий сборной Беларуси, завершил спортивную карьеру в 2000 году. Но от хоккейных дел не отошел. Сейчас он играет за команду Президента, курирует хоккейный клуб МТМ («Мир тяжелых моторов»), выступающий в любительском чемпионате Минска. С 28 июня он новый руководитель это отрасти страны и ему наводить в ней порядок.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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