Соболенко и Джокович не вышли в 1/4 финала микста US Open

Действующая чемпионка Открытого чемпионата США, первая ракетка планеты Арина Соболенко начала выступление на американском Гранд-слэме с турнира смешанных пар вместе с легендарным Новаком Джоковичем, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Однако звездный тандем постигла неудача. В первом раунде они встречались с чешкой Катериной Синяковой и Генри Паттеном из Великобритании. Первый сет остался за белорусско-сербским дуэтом – 4:1. Во второй партии оппоненты взяли уверенный реванш – 4:2, они же оставили за собой и решающий отрезок – 10:2.

В общей сложности матч продолжался 55 минут. За это время Соболенко/Джокович сделали эйс, допустили две двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из шести заработанных. Основной этап четвертого в сезоне турнира серии Большого шлема пройдет в Нью-Йорке с 30 августа по 13 сентября.