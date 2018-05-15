Прощание с элитным дивизионом. Как Беларусь выступала на ЧМ-2018 по хоккею

Новости Беларуси. 6 игр – 6 громких поражений. Для белорусов Чемпионат мира досрочно завершен, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Игра со Словакией – уже формальность, ведь белорусы не только не выходят в плей-офф, но и покидают элитный дивизион. Но все изучения матчей и работа над ошибками будут позже, а сейчас давайте вспомним, как наши парни пытались выступать в Копенгагене.

Чемпионат мира белорусы начали игрой против триумфаторов 2017 года – шведов. От нашей команды чуда никто не ждал. Тем не менее, в начале первого периода белорусы смогли удивить болельщиков уверенной игрой на равных. Правда, первая же шайба в ворота Кульбакова охладила пыл наших парней. Шведы поймали кураж, а белорусы, к сожалению, больше зажечься не смогли. В двух первых периодах мы пропускаем по 2 шайбы, а в третьем нам забивают еще раз. 5 шайб в активе у шведов и один позитивный момент у белорусов: по итогам первого игрового дня чемпионата сэйв Ивана Кульбакова вошел в тройку лучших.

Хоккеисты и болельщики оставили первую игру позади и с надеждой ожидали матча против сборной Франции. В 2018 году соперники не досчитались нескольких сильнейших спортсменов, да и цифры упорно говорили: победа должна быть за нами. Однако, подопечные Дэйва Хендерсона быстро доказали, что решают не рейтинги, а игроки.

Уже на третьей минуте Дамьен Флёри «распечатывает» ворота Карнаухова, через 10 минут белорусы проигрывают уже 0:2. Маленький проблеск надежды болельщикам дарит Александр Павлович: на последней минуте первого периода он забивает дебютную шайбу белорусов на этом Чемпионате. Но период заканчивается, а с ним, видимо, и запал. Счет 2:6 и второе поражение нашей команды.

После провала в игре с французами, на матч с Россией надежд практически не было. Первый период привычно завершили с отставанием в 1 шайбу. Во втором были попытки обострить игру, но итог снова неутешительный: плюс еще 2 шайбы.

Причем самое обидное, что эти голы были скорее случайными, и их можно было избежать. В завершение периода – еще три шайбы в ворота Виталия Труса. Третье поражение нашей команды, и уже второе – всухую.

Следующий соперник белорусов – Швейцария. Крестоносцы на момент игры уже имели 2 победы в активе и наша команда, к сожалению, стала очередным трофеем. Но с начала все смотрелось более чем позитивно: пропустив в начале матча, белорусы быстро отыгрываются: Джефф Платт забрасывает на 5 минуте, а Александр Павлович выводит команду вперед. Правда, лидировали белорусы недолго: около 8 минут. Свен Андригетто забросил в конце первого периода и сравнял счет. В следующих двух периодах, белорусы, как ни старались, уйти вперед не смогли. А швейцарцы смогли. Итоговый счет – 5:2.

Игра с чехами была динамичной, но, к сожалению, не в исполнении белорусов. В первом периоде Трус пропускает три шайбы: на 9 минуте счет открывает Либор Шупак, а через 10 минут друг за другом забивают Роман Горак и Михал Ржепик. Белорусы пытаются отыграться уже во втором и третьем периодах, однако размочить счет так и не удается. А излишняя агрессия приводит к удалениям.

В игре с австрийцами боролись уже не за плей-офф, но за возможность остаться в элитном дивизионе. На рейтинги и былые заслуги уже никто не смотрел, главным было – выиграть. Хоть как. Первые пять минут матча белорусы на льду выглядели сильнее, но первая шайба в ворота Карнаухова и наше доминирование рассыпается.

Во втором периоде отличились обе команды: австрийцы забросили 3 шайбы, белорусы заработали 3 удаления. Два периода понадобилось нашим соперникам, чтобы установить итоговый разгромный счет игры: 4:0. Для белорусов два этих периода стали прощанием с элитным дивизионом.