Прямой эфир

Мужская сборная Беларуси (U-20) неудачно стартовала в квалификации ЧЕ по волейболу

25 августа 2026 18:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Мужская сборная Беларуси, составленная из игроков до 20 лет, неудачно стартовала в квалификации на чемпионат Европы-20/27. Соревнования проходят в Софии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

После возвращения на мировую арену отечественная команда попала в балканскую отборочную зону, где также представлены юниорские дружины Турции, Сербии, Болгарии, Северной Македонии и России. 

В первом поединке наши парни встречались с турецкими волейболистами. Матч проходил в плотном соперничестве и яркой борьбе, но в каждом из сетов перевес был на стороне оппонентов. Поражение в трех партиях с результатом 20:25, 21:25, 24:26. Турнир проходит по круговой системе. В среду земляки сыграют с македонцами. Напрямую на континентальное первенство попадет только победитель группы.

# Волейбол

Другие новости рубрики

Все новости
18 спортсменов представляют Беларусь на ЧМ по академической гребле в Амстердаме
25 августа 2026 17:32

18 спортсменов представляют Беларусь на ЧМ по академической гребле в Амстердаме

«Ислочь» взяла верх над минским «Динамо» в матче чемпионата Беларуси по футболу
25 августа 2026 11:31

«Ислочь» взяла верх над минским «Динамо» в матче чемпионата Беларуси по футболу

Стали известны все четвертьфинальные пары Кубка Руслана Салея по хоккею
25 августа 2026 11:31

Стали известны все четвертьфинальные пары Кубка Руслана Салея по хоккею