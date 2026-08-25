Джейк Бишофф перешел в минское «Динамо»

В преддверии нового сезона минское хоккейное «Динамо» продолжает формировать состав – «зубры» объявили о подписании американского защитника Джейка Бишоффа, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минувший сезон игрок обороны провел в «Шанхайских драконах», за команду сыграл 52 матча и набрал 9 результативных баллов. В 2012 году он был выбран на драфте НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» в седьмом раунде под общим 185-м номером. В АХЛ Джейк провел 392 поединка и набрал 115 очков. Хоккеист имеет опыт выступлений в сильнейшей лиге мира, где провел за «Вегас» четыре встречи.

Новый регулярный чемпионат КХЛ белорусский клуб начнет 7 сентября – на домашнем льду примем нижегородское «Торпедо». До этого динамовцы проверят свои силы в товарищеском турнире «Кубок мэра Москвы». В предстоящий четверг наши парни встретятся с казанским «Ак Барсом».