Что было: Разгул свободы на ЧМ-2018/ ВГС прошел оперативно

Болельщики ушли в отрыв

Одиннадцать городов России, где проходят матчи ЧМ, в эти дни живут в совершенно ином формате. Местным жителям, судя по опросам СМИ, даже кажется, что это не их города, улицы и дома. Что это какая-то чужая страна. Для людей, не болеющих футболом, просто больше стало толкотни и шума. А вот тем двум миллионам, у кого есть билет в кармане или аккредитация, – столько свободы не снилось. Эту категорию людей с первого дня чемпионата не покидает ощущение, что в России все есть и все разрешено. Приезжай сюда хоть на тракторе, и не нужна виза. Из города в город дорога бесплатная. Можно курить и пить холодное пиво на трибуне стадиона. Как бразильцы танцевать на проезжей части, остановив движение. Можно ломать скамейки на Никольской улице в Москве. Хочешь шататься по ночным улицам пьяной толпой и орать песни? Какие проблемы! Или средь бела дня коллективно мочиться на забор, как швейцарцы в Ростове после матча. При этом полиция тебя не тащит волоком в автозак, а только робко снимает на телефон. Вот он – рай! Как не упиваться такой безграничной свободой! Вот откуда восторг иностранцев. Игрок сборной Германии Жером Боатенг: «В России нам очень нравится, это впечатляющая страна с красивыми городами». Болельщики из Великобритании: «Нас отговаривали сюда ехать. Предупреждали, что опасно. Но в России так здорово! Очень доброжелательные люди, красивая природа, очень весело и интересно. Мы просто счастливы». И подобных откликов – тысячи. Значит, Россия хорошо постаралась, чтобы гостям было комфортно. У нас в традиции – перед иностранцами шапку ломать, порой даже слишком. Но вот закончится чемпионат, иностранцы разъедутся, хозяева опомнятся, и все встанет на свои места: туда не ходить, здесь не стоять, пиво на стадионе запрещено и прочее. Счастье было, да прошло…

Через год в Беларуси тоже будет много гостей отовсюду. Минск принимает II Европейские игры. Сразу успокоим: это не футбол с его фанатами. Ломать скамейки на Зыбицкой и танцевать самбу посреди проспекта Победителей вряд ли кто будет. Но нашим организаторам надо подумать, как сделать так, чтобы гости почувствовали здесь свободу, правда, без излишеств, и теплое к себе отношение.

Обсудили, но не всё

Сегодня вечером в Санкт-Петербурге важное для российского футбола событие – принципиальный матч против Египта. Кто кого переиграет – пока интрига большого спорта. Но немало интриг и в большой политике: сегодня же в Минске – заседание ВГС Союзного государства. Здесь также ожидается жаркая встреча. И даже не потому, что в Минске плюс 26. Ведь в обязательной повестке дня – 10 накопившихся вопросов. А кроме них есть и те, которые принято называть неудобными. Хочешь – не хочешь, а от разговоров о поставках молока, о ситуации на белорусско-российской границе никак не уйти, уж слишком раздражают обе стороны эти спорные вопросы.

Путин прилетел в Минск около трех часов дня. Его встречал белорусский премьер Кобяков. Из аэропорта кортеж направился во Дворец Независимости, где состоялась встреча президентов. Александр Лукашенко предложил обсудить в узком составе три вопроса, а остальные, поскольку они полностью готовы, принять без обсуждения. Поблагодарив белорусскую сторону за работу, Владимир Путин согласился.

Какие вопросы в какой очередности делегации сели рассматривать? Что в приоритете? Главной темой для обсуждения многие считают повышение эффективности работы всего Союзного государства, в частности, потенциала промышленности. Не менее важна и новая редакция военной доктрины. А что с отменой роуминга на территории России и Беларуси? От обсуждения проблем с поставками молока, как известно, решили отказаться. Рассмотрение Коллегией Евразийской экономической комиссии этого вопроса, которое было запланировано на сегодня, перенесено. Результаты других переговоров мы получаем в общем виде. А хотелось бы знать подробности, поэтому давайте поговорим о них завтра.

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В.Д.