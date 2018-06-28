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«Очень впечатляет. У вас по-хозяйски все»: фермеры из Украины приехали в Беларусь, чтобы узнать местные традиции выращивания ягод

28 июня 2018 16:35
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Новости Беларуси. Поделиться опытом и найти деловые контакты. Фермеры из Украины знакомятся с белорусскими традициями в выращивании ягод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Очень впечатляет. У вас по-хозяйски все»: фермеры из Украины приехали в Беларусь, чтобы узнать местные традиции выращивания ягод-1

Проект реализуется по программе территориального сотрудничества стран Восточного партнерства. Гости посетили одно из ведущих фермерских хозяйств Брестского района.

«Очень впечатляет. У вас по-хозяйски все»: фермеры из Украины приехали в Беларусь, чтобы узнать местные традиции выращивания ягод-4

Александр Самолюк в сельском хозяйстве новичок. Два года назад на Полесье в Ровенской области мужчина начал заниматься малиной и земляникой. В планах еще и голубика. Север Украины для этой культуры место идеальное. Но опыта пока нет. За ним и пожаловал – к соседям.

«Очень впечатляет. У вас по-хозяйски все»: фермеры из Украины приехали в Беларусь, чтобы узнать местные традиции выращивания ягод-7

Александр Самолюк, фермер (Украина):
Очень впечатляет. По-хозяйски все. Мы когда в Беларусь заехали – все по-хозяйски. Лучшие впечатления.

«Очень впечатляет. У вас по-хозяйски все»: фермеры из Украины приехали в Беларусь, чтобы узнать местные традиции выращивания ягод-10

Белорусские традиции и технологии выращивания ягод, в частности голубики, фермеры из Украины начали перенимать не так давно. Это по сути первые шаги.

«Очень впечатляет. У вас по-хозяйски все»: фермеры из Украины приехали в Беларусь, чтобы узнать местные традиции выращивания ягод-13

«Очень впечатляет. У вас по-хозяйски все»: фермеры из Украины приехали в Беларусь, чтобы узнать местные традиции выращивания ягод-15

Петр Скрипчук, профессор Национального университета водного хозяйства и природопользования:
Такое большое время изучения голубики имеет очень ценный опыт. Потому что культура высокотехнологичная и интересная. И ее спрос в мире возрастает.

И это не удивительно. Александр Березин в экологически чистых ягодах знает толк. На встрече фермер выступает в качестве эксперта. Ведь свой первый куст посадил больше 15 лет назад. Поэтому есть что показать.

«Очень впечатляет. У вас по-хозяйски все»: фермеры из Украины приехали в Беларусь, чтобы узнать местные традиции выращивания ягод-18

Петр Бутрим, СТВ:
Эта плантация голубики одна из самых крупных в Беларуси. Всего же в фермерском хозяйстве в сезон ежедневно заготавливают тонны полезной ягоды. Эта созреет и даст новую порцию витамина уже через неделю.

Плантации черной ягоды в Брестском районе простираются на десятки гектар, а аппетиты в ягодном бизнесе с годами здесь только растут.

«Очень впечатляет. У вас по-хозяйски все»: фермеры из Украины приехали в Беларусь, чтобы узнать местные традиции выращивания ягод-21

Александр Березин, фермер:
Урожай растет. Мы потихоньку двигаемся. Построим свой цех по переработке ягоды. И у нас будет более широкий рынок сбыта.

«Очень впечатляет. У вас по-хозяйски все»: фермеры из Украины приехали в Беларусь, чтобы узнать местные традиции выращивания ягод-24

Но не все так гладко. Почти всю белорусскую ягоду фермеры продают в Россию. Освоить западные рынки сбыта можно при одном важном условии – перехода на сугубо органические технологии.

«Очень впечатляет. У вас по-хозяйски все»: фермеры из Украины приехали в Беларусь, чтобы узнать местные традиции выращивания ягод-27

Сергей Тыновец, научный сотрудник Полесского государственного университета:
С развитием органических технологий Европа открывает для нас свой рынок. Так как рынок ягод у них свободен практически.

«Очень впечатляет. У вас по-хозяйски все»: фермеры из Украины приехали в Беларусь, чтобы узнать местные традиции выращивания ягод-30

А вот грамотно выращивать органические клубнику, малину и другие ягоды белорусы будут у коллег из Украины Обоюдный интерес очевиден.

«Очень впечатляет. У вас по-хозяйски все»: фермеры из Украины приехали в Беларусь, чтобы узнать местные традиции выращивания ягод-33

«Очень впечатляет. У вас по-хозяйски все»: фермеры из Украины приехали в Беларусь, чтобы узнать местные традиции выращивания ягод-35

«Очень впечатляет. У вас по-хозяйски все»: фермеры из Украины приехали в Беларусь, чтобы узнать местные традиции выращивания ягод-37

# Сельское хозяйство # общество # Фотофакт

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