«Очень впечатляет. У вас по-хозяйски все»: фермеры из Украины приехали в Беларусь, чтобы узнать местные традиции выращивания ягод

Новости Беларуси. Поделиться опытом и найти деловые контакты. Фермеры из Украины знакомятся с белорусскими традициями в выращивании ягод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект реализуется по программе территориального сотрудничества стран Восточного партнерства. Гости посетили одно из ведущих фермерских хозяйств Брестского района.

Александр Самолюк в сельском хозяйстве новичок. Два года назад на Полесье в Ровенской области мужчина начал заниматься малиной и земляникой. В планах еще и голубика. Север Украины для этой культуры место идеальное. Но опыта пока нет. За ним и пожаловал – к соседям.

Александр Самолюк, фермер (Украина):

Очень впечатляет. По-хозяйски все. Мы когда в Беларусь заехали – все по-хозяйски. Лучшие впечатления.

Белорусские традиции и технологии выращивания ягод, в частности голубики, фермеры из Украины начали перенимать не так давно. Это по сути первые шаги.

Петр Скрипчук, профессор Национального университета водного хозяйства и природопользования:

Такое большое время изучения голубики имеет очень ценный опыт. Потому что культура высокотехнологичная и интересная. И ее спрос в мире возрастает. И это не удивительно. Александр Березин в экологически чистых ягодах знает толк. На встрече фермер выступает в качестве эксперта. Ведь свой первый куст посадил больше 15 лет назад. Поэтому есть что показать.

Петр Бутрим, СТВ:

Эта плантация голубики одна из самых крупных в Беларуси. Всего же в фермерском хозяйстве в сезон ежедневно заготавливают тонны полезной ягоды. Эта созреет и даст новую порцию витамина уже через неделю. Плантации черной ягоды в Брестском районе простираются на десятки гектар, а аппетиты в ягодном бизнесе с годами здесь только растут.

Александр Березин, фермер:

Урожай растет. Мы потихоньку двигаемся. Построим свой цех по переработке ягоды. И у нас будет более широкий рынок сбыта.

Но не все так гладко. Почти всю белорусскую ягоду фермеры продают в Россию. Освоить западные рынки сбыта можно при одном важном условии – перехода на сугубо органические технологии.

Сергей Тыновец, научный сотрудник Полесского государственного университета:

С развитием органических технологий Европа открывает для нас свой рынок. Так как рынок ягод у них свободен практически.