Германия превысила установленный Евросоюзом лимит дефицита бюджета. Разница между доходами и расходами достигла 71 миллиарда евро, что составляет 3 % ВВП. Это на 36 миллиардов больше, чем в 2025 году. Основная нагрузка легла на федеральный бюджет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты связывают это с ростом военных расходов и дополнительными инвестициями из специальных фондов. Канцлер Мерц, который обещал реформы, оказался заложником собственных решений: военные траты и дотации съедают бюджет, а социальная сфера и промышленность задыхаются от нехватки средств. На этом фоне рейтинг главы правительства опустился до рекордных 14 %.