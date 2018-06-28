Места для отдыха привели в порядок. Во всех водоёмах Минской области можно купаться без ущерба для здоровья

Новости Беларуси. Во всех водоемах Минской области можно плавать без ущерба для здоровья, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Специалисты Минского областного центра гигиены и эпидемиологии еженедельно исследуют пробы воды из рек и озер. И все объекты общественного отдыха соответствуют нормам. Так, в Пуховичском районе доступны для купания шесть рекреационных зон. Ранее под вопросом был отдых на озере Михайловское. Но сейчас запрета не существует.

Елена Пархимчик, главный государственный санитарный врач Пуховичского района:

Перед началом сезона специалисты Центра гигиены выдали рекомендации с целью приведения всех мест отдыха в соответствие с требованиями санитарных норм и правил. На сегодняшний день все эти рекомендации выполнены в полном объеме. В мае также специалисты Центра гигиены провели акарицидную обработку всех прибрежных зон с целью безопасного отдыха населения. Комплексная оценка данных лабораторного контроля, эпидемической ситуации в районе, а также санитарно-технического состояния и содержания мест отдыха позволяет их эксплуатировать без ограничений.