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«Беседки оборудованы пандусами, поручнями». В Воложинском районе открыли экологическую тропу, удобную для людей с инвалидностью

28 июня 2018 15:10
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Новости Беларуси. В рамках проекта международной технической помощи ООН рядом с деревней Белокорец открылась уникальная экологическая тропа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Беседки оборудованы пандусами, поручнями». В Воложинском районе открыли экологическую тропу, удобную для людей с инвалидностью-1

«Беседки оборудованы пандусами, поручнями». В Воложинском районе открыли экологическую тропу, удобную для людей с инвалидностью-3

Протяженность маршрута – всего 1200 метров, но дистанцию ​​выбрали и оформили очень живописно. Здесь и река, и беседки, и деревянные фигуры животных. До и живых представителей фауны в Налибокской пуще много: медведи, зубры, олени, лоси. Но главное преимущество экотропы – доступность для людей с инвалидностью.

«Беседки оборудованы пандусами, поручнями». В Воложинском районе открыли экологическую тропу, удобную для людей с инвалидностью-6

Валентина Башаркевич, главный специалист управления по образованию, спорту и туризму Воложинского райисполкома:
Эту тропу могут посещать люди с инвалидностью. Беседки оборудованы пандусами, поручнями, чтобы эти беседки могли посещать люди с инвалидностью. Также по самой тропе расположены аншлаги – все они дублированы шрифтом Брайля для незрячих людей.

Также по тропе расположены информационные щиты с обозначением мест, где находится человек. Также есть другая информация – об обитателях Налибокской пущи.

«Беседки оборудованы пандусами, поручнями». В Воложинском районе открыли экологическую тропу, удобную для людей с инвалидностью-9

«Беседки оборудованы пандусами, поручнями». В Воложинском районе открыли экологическую тропу, удобную для людей с инвалидностью-11

«Беседки оборудованы пандусами, поручнями». В Воложинском районе открыли экологическую тропу, удобную для людей с инвалидностью-13

Туристический маршрут состоит из пяти этапов, поэтому каждый может выбрать дистанцию ​​по вкусу и по силам. Уже в августе на воложинской экотропе пройдет инклюзивный фестиваль, в котором примут участие около 1500 инвалидов.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Валентина Башаркевич # Фотофакт

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