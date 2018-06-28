«Беседки оборудованы пандусами, поручнями». В Воложинском районе открыли экологическую тропу, удобную для людей с инвалидностью

Новости Беларуси. В рамках проекта международной технической помощи ООН рядом с деревней Белокорец открылась уникальная экологическая тропа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Протяженность маршрута – всего 1200 метров, но дистанцию ​​выбрали и оформили очень живописно. Здесь и река, и беседки, и деревянные фигуры животных. До и живых представителей фауны в Налибокской пуще много: медведи, зубры, олени, лоси. Но главное преимущество экотропы – доступность для людей с инвалидностью.

Валентина Башаркевич, главный специалист управления по образованию, спорту и туризму Воложинского райисполкома:

Эту тропу могут посещать люди с инвалидностью. Беседки оборудованы пандусами, поручнями, чтобы эти беседки могли посещать люди с инвалидностью. Также по самой тропе расположены аншлаги – все они дублированы шрифтом Брайля для незрячих людей.

Также по тропе расположены информационные щиты с обозначением мест, где находится человек. Также есть другая информация – об обитателях Налибокской пущи.