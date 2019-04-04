Ему было 88 лет. Скончался режиссёр Георгий Данелия

Новости России. Умер легендарный кинорежиссер Георгий Данелия.

Как сообщает «Пятый канал», ему было 88 лет.

Фильмы Данелии знает и любит не одно поколение. Самыми известными режиссерскими работами стали картины «Я шагаю по Москве», «Мимино», «Джентльмены удачи», «Осенний марафон», «Афоня» и «Кин-дза-дза». Данелия был еще и сценаристом многих своих фильмов.

В феврале этого года Георгий Данелия был госпитализирован из-за воспаления легких.