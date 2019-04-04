Прямой эфир

Ему было 88 лет. Скончался режиссёр Георгий Данелия

04 апреля 2019 12:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Умер легендарный кинорежиссер Георгий Данелия.  

Как сообщает «Пятый канал», ему было 88 лет.  

Фильмы Данелии знает и любит не одно поколение. Самыми известными режиссерскими работами стали картины «Я шагаю по Москве», «Мимино», «Джентльмены удачи», «Осенний марафон», «Афоня» и «Кин-дза-дза». Данелия был еще и сценаристом многих своих фильмов.   

В феврале этого года Георгий Данелия был госпитализирован из-за воспаления легких.   

Накануне не стало народного артиста России Алексея Булдакова (читать далее).    

# Некролог # Георгий Данелия

Другие новости рубрики

Все новости
Порошенко согласился на публичные дебаты на стадионе, но посоветовал Зеленскому почитать закон о выборах
04 апреля 2019 11:29

Порошенко согласился на публичные дебаты на стадионе, но посоветовал Зеленскому почитать закон о выборах

Вызов принят. Зеленский вызвал Порошенко на «дуэль»
04 апреля 2019 07:47

Вызов принят. Зеленский вызвал Порошенко на «дуэль»

Нерегулярные рейсы между Украиной и Россией запрещены
03 апреля 2019 13:49

Нерегулярные рейсы между Украиной и Россией запрещены