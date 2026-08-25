Прямой эфир

Белорусы продолжают выступление на первенстве Европы по тяжелой атлетике

25 августа 2026 20:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Косово продолжается чемпионата Европы по тяжелой атлетике среди юношей и девушек до 15 и 18 лет. Участие в соревнованиях принимают и белорусы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сегодня, 25 августа, на помост выходила Анастасия Власова, выступающая в категории до 69 килограммов. Наша спортсменка в рывке в своей лучшей попытке зафиксировала снаряд весом 74 килограмма, и это пятое место, в толчке ее результат оказался четвертым. Сумма двоеборья составила 169 килограммов – соотечественница замкнула лучшую пятерку. 

Континентальный форум завершится в предстоящий четверг, на данный момент в активе наших штангистов 11 наград. В среду, 26 августа, борьбу за медали поведут Яна Бугай и Евгений Залеско. 

# Тяжелая атлетика

Другие новости рубрики

Все новости
Юниорская сборная Беларуси по хоккею готовится к новому сезону
25 августа 2026 18:08

Юниорская сборная Беларуси по хоккею готовится к новому сезону

Мужская сборная Беларуси (U-20) неудачно стартовала в квалификации ЧЕ по волейболу
25 августа 2026 18:04

Мужская сборная Беларуси (U-20) неудачно стартовала в квалификации ЧЕ по волейболу

18 спортсменов представляют Беларусь на ЧМ по академической гребле в Амстердаме
25 августа 2026 17:32

18 спортсменов представляют Беларусь на ЧМ по академической гребле в Амстердаме