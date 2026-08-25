Литва столкнулась с острой нехваткой семейных врачей

Литовские регионы столкнулись с острой нехваткой семейных врачей. СМИ сообщают, что в Тракайском районе требуется как минимум четыре доктора, жители жалуются на очереди перед началом учебного года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пациенты одного из местных поселков остались без постоянного специалиста. Их врач работает лишь на полставки и обслуживает еще и соседнюю территорию. Вице-мэр обвинил Минздрав в том, что на всю страну выделили всего 20 бюджетных мест для резидентов.

Новый закон об обязательной отработке в регионах вызывает споры в медицинском сообществе. Однако сопротивляться этой мере для Литвы самоубийство. По прогнозам, к 2032 году стране будет не хватать почти 270 семейных врачей.