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Литва столкнулась с острой нехваткой семейных врачей

25 августа 2026 19:53
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Литовские регионы столкнулись с острой нехваткой семейных врачей. СМИ сообщают, что в Тракайском районе требуется как минимум четыре доктора, жители жалуются на очереди перед началом учебного года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пациенты одного из местных поселков остались без постоянного специалиста. Их врач работает лишь на полставки и обслуживает еще и соседнюю территорию. Вице-мэр обвинил Минздрав в том, что на всю страну выделили всего 20 бюджетных мест для резидентов. 

Новый закон об обязательной отработке в регионах вызывает споры в медицинском сообществе. Однако сопротивляться этой мере для Литвы самоубийство. По прогнозам, к 2032 году стране будет не хватать почти 270 семейных врачей.

# Международная политика

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