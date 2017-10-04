«В 2021 году мы совместно организуем Чемпионат мира по хоккею»: о чем говорили парламентарии Беларуси и Латвии в Минске

Новости Беларуси. Беларусь и Латвия обсуждают перспективы партнерских отношений. В Минске прошли переговоры парламентариев двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре внимания – развитие политического диалога, экономических связей, научное сотрудничество, туризм. В частности, обсуждалась возможность беспрепятственного режима для турпоездок по Беларуси и Латвии во время Чемпионата мира по хоккею 2021 года. Рассматривая проведение матчей первенства в Риге и Минске, стороны затронули и подготовку автодорог. В числе приоритетных направлений также усиление региональных связей, взаимные инвестиции, промышленная кооперация.

Марианна Щеткина, заместитель председателя Совета Республики:

Когда мы говорили о перспективах развития деревообработки, фармацевтической промышленности, пищевой промышленности, мы говорили о том, что нужно большую ставку делать и на бизнес. Бизнесу должно быть интересно. Вызвало интерес тема обсуждения либерализации условий ведения бизнеса на территории Республики Беларусь. Поэтому, естественно, мы говорим о том, что инвестиции всегда приветствуются. Но, опять-таки, это всё строится на доверии, когда есть прозрачность отношений, есть честность отношений – это между нашими государствами есть: и на высоком политическом уровне, и на уровне парламентов.

Гундарс Даудзе, заместитель председателя Сейма Латвии:

В 2021 году мы совместно организуем Чемпионат мира по хоккею. Он будет проходить как в Минске, так и в Риге. И, я думаю, что если на льду мы действительно всегда серьезные противники, то, я думаю, что это единственная сфера, где мы противники. А так во всем остальном я бы хотел, чтобы мы были действительно не только хорошими партнерами, но и хорошими друзьями.