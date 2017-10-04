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«В 2021 году мы совместно организуем Чемпионат мира по хоккею»: о чем говорили парламентарии Беларуси и Латвии в Минске

04 октября 2017 06:50
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Новости Беларуси. Беларусь и Латвия обсуждают перспективы партнерских отношений. В Минске прошли переговоры парламентариев двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре внимания – развитие политического диалога, экономических связей, научное сотрудничество, туризм. В частности, обсуждалась возможность беспрепятственного режима для турпоездок по Беларуси и Латвии во время Чемпионата мира по хоккею 2021 года. Рассматривая проведение матчей первенства в Риге и Минске, стороны затронули и подготовку автодорог. В числе приоритетных направлений также усиление региональных связей, взаимные инвестиции, промышленная кооперация.

«В 2021 году мы совместно организуем Чемпионат мира по хоккею»: о чем говорили парламентарии Беларуси и Латвии в Минске-1

Марианна Щеткина, заместитель председателя Совета Республики:
Когда мы говорили о перспективах развития деревообработки, фармацевтической промышленности, пищевой промышленности,  мы говорили о том, что нужно большую ставку делать и на бизнес. Бизнесу должно быть интересно. Вызвало интерес тема обсуждения либерализации условий ведения бизнеса на территории Республики Беларусь. Поэтому, естественно, мы говорим о том, что инвестиции всегда приветствуются. Но, опять-таки, это всё строится на доверии, когда есть прозрачность отношений, есть честность отношений – это между нашими государствами есть: и на высоком политическом уровне, и на уровне парламентов.

«В 2021 году мы совместно организуем Чемпионат мира по хоккею»: о чем говорили парламентарии Беларуси и Латвии в Минске-3

Гундарс Даудзе, заместитель председателя Сейма Латвии:
В 2021 году мы совместно организуем Чемпионат мира по хоккею. Он будет проходить как в Минске, так и в Риге. И, я думаю, что если на льду мы действительно всегда серьезные противники, то, я думаю, что это единственная сфера, где мы противники. А так во всем остальном я бы хотел, чтобы мы были действительно не только хорошими партнерами, но и хорошими друзьями.

2017 год для Беларуси и Латвии знаковый – 25 лет назад были установлены дипломатические отношения между нашими странами.

# Экономика # Беларусь-Латвия # Фотофакт # Марианна Щеткина

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