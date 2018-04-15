Как преодолеть инертность белорусского спорта и вывести Беларусь на пьедестал побед? Большой репортаж СТВ

Новости Беларуси. Медали настоящие и будущие. Чемпионы нынешние и следующие. Вот о чем говорили на самой важной встрече этой недели. Она состоялась 13 апреля в Национальном олимпийском комитете, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Президент провел большое совещание о развитии зимних видов спорта. Сказать, что мероприятие своевременное – ничего не сказать. Всё правильно: подводить итоги и ставить задачи нужно как раз после окончания сезона, чтобы к новым стартам исправить ситуацию, которая пока, к сожалению, далека от желаемой. Казалось бы: без медалей на Олимпиаде в Пхенчхане не остались – привезли два золота и серебро. Положение в итоговой таблице – твердая середина. Мы – 15-е из 30 стран, которые поднимались на пьедестал.

Но, как известно, всё познается в сравнении: Норвегия, занявшая первое место, завоевала 39 медалей. И это при том, что населения в стране почти наполовину меньше, чем в Беларуси. Вопрос финансирования? Точно нет. В нашем государстве на развитие зимних видов спорта за четыре года направлено 10,5 миллионов долларов. Инфраструктура – самая современная. Одна «Минск-Арена» чего стоит!

Получается, как это часто бывает, всё упирается в человеческий фактор. Взять белорусских паралимпийцев. В этом сезоне они сделали всё возможное. И невозможное они тоже сделали. Каждая победа – на пределе сил. Результат – на пьедестале и в общей турнирной таблице: 8-е место и самая успешная Паралимпиада в современной Беларуси. Такой пример должен быть заразительным. Уже год на национальном спортивном небосклоне сияет звездочка белорусского горнолыжного спорта Мария Шканова, но до олимпийского пьедестала девушке еще очень далеко, хотя она сама результатами довольна.

Мария Шканова, участник Олимпийских игр:

Тяжело было, психологически тяжело было: все-таки Олимпиада. Но, в общем, довольна своими результатами на Олимпиаде и сейчас. Я улучшила свои рейтинги значительно, что мне в следующем сезоне поможет. Из Пхенчхана белорусы привезли два золота и серебро – в наших коронных видах: биатлоне и фристайле. Однако что представляет собой белорусский зимний спорт без Домрачевой и Скардино? Буквально несколько дней назад как раз о завершении карьеры объявил наш лучший лыжник Сергей Долидович. Есть ли смена?

Сергей Долидович, участник Олимпийских игр, член национальной сборной Беларуси по лыжным гонкам:

Когда проходит чемпионат страны, и от города Минска вместо 16 человек выставляется команда из шести человек, о чем можно говорить, какое будущее может быть у нас?

Разговор в штаб-квартире НОК. Обещанный о зимних видах спорта. Функционеры, представители федераций, тренеры, чиновники. Каждый вид спорта курирует наблюдательный совет. Претензии, несмотря на привезенные медали, есть ко всем. Президент дает оценку результатам.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наше золото на Олимпиаде скорее случайно, чем закономерно. Всё золото. Иногда смотришь на наших мужиков, бегающих с винтовками, и такого позора… Хотелось бы куда-нибудь от него спрятаться – куда-то под веник, под плинтус.

В отечественном биатлоне есть вопросы и по ближайшему резерву, также отсутствует конкуренция внутри сборной.

Андриан Цибульский, председатель Белорусской федерации биатлона:

Все замечания, которые озвучил Президент, правильные. Мы уже проработали эти замечания. Если всё пойдет нормально, через несколько лет мы уже будем без проблем пополнять национальную команду именно теми спортсменами, которые будут бороться за медали. Знаменосец Алла Цупер очень хотела стать двукратной обладательницей медалей, но увы...

Антон Кушнир был жертвой необъективного судейства. Ситуацию спасла вчерашняя молодежь, обезоружив фемиду и обворожив фортуну. Анна Гуськова смогла принять медальную эстафету.

Николай Козеко, главный тренер национальной команды Беларуси по фристайлу:

У нас смена поколений, обычно в видах спорта проходит болезненно, у нас – золотой медалью. В зале олимпийской славы белорусской национальной штаб-квартиры собрались самые лучшие, но не для бонусов и вручений лавровых венков. На совещании буквально вскрыли нарывы проблем одна за другой. Александр Лукашенко:

На олимпиады, чемпионаты мира да и Европы – континентальные чемпионаты – едут не для того, чтобы выступить, даже «хорошо выступить» (в кавычки беру), как некоторые наши функционеры привыкли в средствах массовой информации заявлять. «Хорошо» можете выступать на этапах кубка как максимум, можете выступать где-то дома, тренируясь. Вот тогда можно сказать «хорошо выступил», «хорошо пробежал». А на такие форумы едут завоевывать медали.

Да, сегодня хватается за голову легенда отечественного хоккея Михаил Захаров. А тогда вся страна неистово стонала. Но стартовал новый олимпийский цикл, в котором «уже вчера» надо было начинать исправлять ошибки.

Михаил Захаров, главный тренкер ХК «Юность»:

Хоккей есть, просто надо немножко подтянуть команды «Новополоцк», «Динамо-Молодечно», «Жлобин», «Витебск» к верхним командам четырем. Работаем, в первую очередь, с молодежью.

В отечественном хоккее пришло время перемен, председатель федерации озвучил ряд безапелляционных решений. Уже с нового сезона в Чемпионате Беларуси будет два дивизиона – А и В, количество матчей увеличится до 56. Лимит на легионеров составит до пяти игроков. Поскольку будущее белорусского хоккея за молодежью, которым сегодня 17, 18 лет, решено лимитировать игроков, возраст которых больше 28 лет, но при этом ни один игрок не будет потерян – каждому найдется применение.

Семен Шапиро, председатель Белорусской федерации хоккея:

Если в одном клубе будет уже избыток, свыше на сегодня семи человек, то их надо пригласить в другие клубы. Почему? Потому что эти ребята могут оказать серьезную поддержку тренерскому штабу. Они могут показать пример молодым ребятам, вести, помогать, вместе с ними играя в хоккей. При этом мы открываем дорогу молодежи. Вдвое уменьшили заработную плату хоккеистов и тренеров (а тренерам даже больше, чем вдвое). Сегодня заработная плата тренера не может быть выше заработной платы самого высокооплачиваемого хоккеиста в чемпионате. Теперь мотивационный фактор хоккеисты будут черпать не только в своей зарплате: есть нечто большее, чем деньги. Патриотизм надо выводить на новые позиции. За два года подросли мальчишки не только в хоккее. А еще через четыре именно за них мы будем болеть в Китае. Беларусь хоть и небольшая страна, но глубинка рождает настоящих чемпионов. И теперь «золотой запас», как и родная пшеница, должны быть на особом счету у губернаторов всех областей. Всё начинается с детского спорта. Симбиоз «тренер-спортсмен» при поддержке структуры обязательно даст положительные результаты. Александр Лукашенко:

Лучше, чем спортсмен, никто не знает, как подготовить будущего спортсмена. Только надо чуть-чуть мозги и желание трудиться.

«Снежный снайпер» и «Кожаный мяч» – это начало пути в большой спорт, и именно там можно отыскать своих родненьких бриллиантиков, и делать это надо обязательно уже сегодня.

Ярослав Писаренко, корреспондент:

Если спорт высоких достижений работает на позиционирование государства, то результаты наших олимпийцев – это прежде всего пример для простых граждан. И не важно – хоккей это, лыжи или просто бег. Если они на Олимпиаде могут, то и я буду делать так же. Бег – начало. Каток – продолжение. «Минск-Арена» – многофункциональный спортивный комплекс, гордость всех белорусов и зависть гостей. Именно там расположен конькобежный стадион, долгожданное счастье всех «коньковых».

Но, к сожалению, за восемь лет Железовских не получилось, хотя корейская Олимпиада показала: тренерский штаб на верном пути. Все троe, кто отправился в Пхенчхан, смогли сенсационно пробиться в топовую олимпийскую восьмерку. После ребят ждал домашний Чемпионат мира среди студентов. Там ребята смогли взять два золота и серебро.