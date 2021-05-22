Чемпионат мира по хоккею: Дания сенсационно обыграла Швецию

В Риге продолжается чемпионат мира по хоккею. И, похоже, девиз турнира этого года – «Ни дня без сенсаций!» Главный сюрприз стартового дня преподнесли хозяева: Латвия впервые в своей истории обыграла Канаду – 2:0, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

А вот 22 мая датчане, похоже, вдохновились подвигом латышей и сенсационно вырвали победу у одного из фаворитов чемпионата – Швеции! 4:3. Этот успех датской команды стал первым в играх с «трекрунор» в истории турнира. К слову, форвард сборной Дании – Никлас Йенсен – забросил в этом матче три шайбы и стал автором первого хет-трика чемпионата.