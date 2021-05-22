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Чемпионат мира по хоккею: Дания сенсационно обыграла Швецию

22 мая 2021 18:04
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В Риге продолжается чемпионат мира по хоккею. И, похоже, девиз турнира этого года – «Ни дня без сенсаций!» Главный сюрприз стартового дня преподнесли хозяева: Латвия впервые в своей истории обыграла Канаду – 2:0, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Чемпионат мира по хоккею: Дания сенсационно обыграла Швецию-1

А вот 22 мая датчане, похоже, вдохновились подвигом латышей и сенсационно вырвали победу у одного из фаворитов чемпионата – Швеции! 4:3. Этот успех датской команды стал первым в играх с «трекрунор» в истории турнира. К слову, форвард сборной Дании – Никлас Йенсен – забросил в этом матче три шайбы и стал автором первого хет-трика чемпионата.

Чемпионат мира по хоккею: Дания сенсационно обыграла Швецию-4

Другие результаты игрового дня были более предсказуемы: Германия обыграла Норвегию – 5:1, Финляндия была сильнее США – 2:1, а Россия разгромила Великобританию – 7:1.

Чемпионат мира по хоккею: Дания сенсационно обыграла Швецию-7

# Чемпионат мира по хоккею # Никлас Йенсен # Михаил Захаров # Фотофакт

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