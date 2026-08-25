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Юниорская сборная Беларуси по хоккею готовится к новому сезону

25 августа 2026 18:08
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Юниорская сборная Беларуси по хоккею готовится к новому сезону, будет возможность проверить свои силы и в товарищеских матчах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Юниорская сборная Беларуси по хоккею готовится к новому сезону-2

В ближайший уик-энд подопечные Ярослава Чуприса проведут ряд спаррингов против россиян. Они настроены на победу и хотят продемонстрировать отличную игру. Последний раз наш коллектив выступал на международной арене на турнире в Казахстане. Тогда в формате 3х3 соотечественники взяли золото. Теперь состав претерпел изменения и проверить себя в деле будет дополнительным стимулом для наших парней. 

Подробнее в видео.

# Хоккей

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