Юниорская сборная Беларуси по хоккею готовится к новому сезону, будет возможность проверить свои силы и в товарищеских матчах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В ближайший уик-энд подопечные Ярослава Чуприса проведут ряд спаррингов против россиян. Они настроены на победу и хотят продемонстрировать отличную игру. Последний раз наш коллектив выступал на международной арене на турнире в Казахстане. Тогда в формате 3х3 соотечественники взяли золото. Теперь состав претерпел изменения и проверить себя в деле будет дополнительным стимулом для наших парней.