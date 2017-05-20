Главой Федерации хоккея Беларуси назначен Семён Шапиро

Новости Беларуси. Главой Федерации хоккея Беларуси стал губернатор Минской области Семён Шапиро. На этом посту он сменил Игоря Рачковского. Об этом стало известно сегодня на отчётно-выборной конференции, проходящей в столице. Новый руководитель федерации пообещал вывести белорусский хоккей на более высокий уровень.

Семён Шапиро, председатель Минского областного исполнительного комитета:

Я не сомневаюсь в том, что, создав обстановку коллегиальности, уважительности в федерации, с учетом мнения всех участников процесса подготовки специалистов национальной в том числе команды.

Я думаю, что мы подымем хоккей на более высокий уровень. Хотя уже в хоккее сделано немало.

Прежний глава Федерации хоккея – Игорь Рачковский возглавлял ее с октября 2014 года.