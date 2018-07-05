Что было: Кому улыбнется фортуна на ЧМ-2018/ Алкоголизм меняет градус

Затишье перед бурей

Российские города, где уже состоялись игры чемпионата, и те, в которых матчи еще пройдут, отдыхают. Первые совсем распрощались с веселым нашествием тысяч болельщиков, вторые отходят от пережитого и собирают свои душевные силы для оставшихся горячих дней. Отдыхают и гости, чьи команды задержались в России, чтобы побороться за места на футбольном Олимпе. Бродят по улицам, раскупают матрешек, магнитики и ушанки со звездами, приобщаются к национальным напиткам и местным нравам. Ждать осталось недолго. Скоро, как по Горькому, грянет буря – четвертьфинал. В Нижнем Новгороде 6 июля встретятся Франция и Уругвай. Напомним, что Уругвай ни разу на чемпионатах мира не проигрывал Франции. В 1966-м выиграл 2:1, дважды команды сыграли вничью 0:0 в 2002-м и 2010-м. В Казани Бразилия сыграет против Бельгии. Интересно, сколько на газоне пролежит Неймар? На мировых турнирах команды встречались единственный раз – в 2002 году в 1/8 финала. Тогда выиграли бразильцы 2:0. Они же стали чемпионами.

Пока отдыхает и Самара. А в субботу, по всему видать, здесь будет настоящая рубка между Швецией и Англией. Команды играли уже 25 раз, примерно равные. У Англии – 8 побед, у Швеции – 7, девять матчей закончились вничью. На чемпионатах мира они противостояли друг другу дважды – в 2002-м и 2006-м. Обе встречи закончились вничью 1:1. У Швеции это будет 5-й мировой четвертьфинал, трижды она выходила в полуфинал.

Суббота, 7 июля. Сочи тоже готовится – к дебюту сборной России в четвертьфинале мирового первенства. Команда Черчесова тренируется на своей базе в Новогорске. Российские болельщики – в ожидании большой порции адреналина. После победы над Испанией их настроение где-то на верхних этажах. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков даже сравнил празднование в России этого успеха с хроникой 9 мая 1945 года. Видно, сам сильно радовался, если такое загнул. Теперь соперник – сборная Хорватии, на сто процентов состоящая из своих, но играющих за известные европейские клубы, игроков. Ее история не усеяна звездами: команда лишь однажды дошла до четвертьфинала на ЧМ-1998, победив Германию. Так что оба соперника, можно сказать, идут нога в ногу к элите мирового футбола. А судить их будет бригада бразильского рефери Сандро Рикки.

Пить стали меньше

Хорошую новость сообщил сегодня журналистам замдиректора РНПЦ психического здоровья Сергей Осипчик. Оказывается, белорусы стали меньше пить, число зависимых от алкоголя снижается. Если 5-6 лет назад на учете состояло до 180 тысяч человек, то сегодня – около 163 тысяч. «С 2013 года примерно на 5-7% в год снижается количество смертей и заболеваний, обусловленных употреблением алкоголя», – сообщил Сергей Осипчик. По статистике средний уровень потребления алкоголя с каждым годом в Беларуси существенно снижается. Например, если в 2010 году наши соотечественники выпивали 17,5 литра на душу населения, то в 2016 году – 11,2 литра. Конечно, само по себе отрезвление народа не происходит. Возможно, что связано это отчасти со старением нации, а пенсионеры меньше заглядывают в стакан. Может, уровень зарплат не позволяет людям тратиться на алкоголь. Или с тем, что деревни, где раньше употребляли много и часто, пустеют, молодежь переселяется в город. Исключать этих факторов нельзя. Но и принижать роль государства в борьбе за здоровье населения неправильно. У нас активно пропагандируются спорт и здоровый образ жизни. Широко применяется для лечения алкоголизма метод "подшивки". Эта процедура может проводиться платно и анонимно. В РНПЦ постоянно ищут и новые способы лечения зависимости от алкоголя. Кстати, врачи помогают не только больным, но и их близким. Организуют групповые занятия с родственниками, обучают их специальным навыкам поведения и помощи родным – алкоголикам.

Что в этом направлении ни делается, все идет на пользу обществу. Однако нынешний показатель потребления алкоголя в нашей стране специалисты все же считают достаточно высоким. Так что борьба за трезвый ум и здоровую печень будет продолжаться.

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В.Д.