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9 этажей красоты. Партизанский район украсила новая стрит-арт работа испанского художника

05 июля 2018 18:01
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Новости Беларуси. Дом № 2 по улице Столетова теперь узнать очень просто. Испанский художник работал в проливные дожди, но теперь фреска закончена и радует жителей района сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

9 этажей красоты. Партизанский район украсила новая стрит-арт работа испанского художника-1

На стене девятиэтажки изображена девушка с котом, работу художник наполнил и растительными мотивами. Сделать улицы Минска яркими и необычными помогали сами горожане, для создания рисунка был объявлен сбор средств.

9 этажей красоты. Партизанский район украсила новая стрит-арт работа испанского художника-4

# Художник # общество # Фотофакт

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