9 этажей красоты. Партизанский район украсила новая стрит-арт работа испанского художника

Новости Беларуси. Дом № 2 по улице Столетова теперь узнать очень просто. Испанский художник работал в проливные дожди, но теперь фреска закончена и радует жителей района сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Дом № 2 по улице Столетова теперь узнать очень просто. Испанский художник работал в проливные дожди, но теперь фреска закончена и радует жителей района сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
На стене девятиэтажки изображена девушка с котом, работу художник наполнил и растительными мотивами. Сделать улицы Минска яркими и необычными помогали сами горожане, для создания рисунка был объявлен сбор средств.