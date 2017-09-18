«Два дня в неделю должны быть трезвыми»: интервью нарколога в программе «Большой город»

Новости Беларуси. В программе «Большой город» говорят об алкогольной зависимости – как уберечься от неё и как найти помощь. Об этом рассказал исполняющий обязанности главного врача УЗ «Городской клинический наркологический диспансер» Александр Алишевич.
Трудоспособный мужчина от 30 до 40: портрет минского алкоголика
«После 2010 года ситуация стабилизировалась»: алкоголизм в Минске перестал «молодеть»
«С теми же вытекающими осложнениями»: «пивной алкоголизм» – в чём опасность?
До этой границы – в 6 раз меньше побочных эффектов: сколько спиртного можно выпить мужчине и женщине?
«Алкоголь в мозге обнаруживается уже на первых 3 минутах»: как спиртное уничтожает нейроны
Минский нарколог: алкоголизм стал развиваться быстрее
«Если только один – на 25%, если двое, то уже на 50%»: как наследственность влияет ли на появление алкоголизма?
Бокал красного вина каждый день – полезно или вредно?
«Большинство людей нужно лечить по-другому»: насколько эффективно кодирование от алкоголизма?