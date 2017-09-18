«Два дня в неделю должны быть трезвыми»: интервью нарколога в программе «Большой город»

Новости Беларуси. В программе «Большой город» говорят об алкогольной зависимости – как уберечься от неё и как найти помощь. Об этом рассказал исполняющий обязанности главного врача УЗ «Городской клинический наркологический диспансер» Александр Алишевич.

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