О начале карьеры в обувном бизнесе, рисках и любви с первого взгляда – интервью с Николаем Мартыновым

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Николай Мартынов, белорусский предприниматель.

Это всегда риск! Мартынов о первых шагах в обувном бизнесе Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

А почему обувной бизнес? Николай Мартынов, белорусский предприниматель:

Ну, так волей судьбы у меня получилось, что после окончания высшего учебного заведения партия приказала долго жить, и мне нужно было самому трудоустраиваться. И я как раз трудоустроился на одно из предприятий обувных в Витебске. Дальше мы получили неопределенную свободу в ведении экономических процессов. То есть мы могли уже, скажем, быть, ну, как сегодня называют, предпринимателями. Это значит, частный бизнес, он уже одобрялся правительством. Все условия для ведения бизнеса любой формации, будь то частный, будь то мелкий, у нас постоянно развиваются, вся законодательная база развивается. Поэтому здесь уже нужно, как говорится, не дремать, а включиться в этот процесс. Вот я думаю, что я вовремя включился в этот процесс.

Александр Осенко:

Что было триггером? Риск же был в конечном итоге. Николай Мартынов:

Бизнес – это всегда риск. Есть момент, вы знаете, в 90-е годы, начало 90-х – есть нечего, но было уже двое детей. На самом деле, кормить нужно, одеть в школу, одеть как-то, как у людей. Поэтому отсюда есть момент, который задумаешься. Скажем, многие предприятия тогда закрывались или платили так себе, что называется. Поэтому здесь, наверное, вот этот риск. Я не назову это авантюризмом, потому что это благородный авантюризм. Александр Осенко:

Под названием предпринимательство. Николай Мартынов:

Да, да. Поэтому он нормально пошел, правильно.

Мартынов про риски и как ему подыграл сам Господь Александр Осенко:

А вот часто рисковали так? Ну, хорошо, по-другому. Ва-банк когда-нибудь шли?

Николай Мартынов:

Ну, ва-банк я вам скажу, что, допустим, в банке, наверное, в 94-м году я взял 160 тысяч рублей под частника, а мне это дали. Я брал его коротким, где-то недели на три. И практически пришло время отдавать. У меня там планировался рискованный договор с сахаром. Мы с Венгрией запланировали, но он вовремя не пришел, а отдавать в банк три недели. Я к заведующему пришел, хотел сказать, что я не могу заплатить сейчас. Он говорит, сейчас пока не платите, потому что платежи не проходят. Они не проходили недели две. И за две недели у меня получилось, начали контейнера проходить, денежки у меня начали появляться. Александр Осенко:

То есть вам это, скажем так, подыграл сам Господь? Николай Мартынов:

Да, да. Поэтому я думаю, что вот эти моменты, сочетание вот этого такого здорового, хорошего, скажем, авантюризма, риска, они дают свой результат.

Это любовь с первого взгляда – о знакомстве с женой Александр Осенко:

За каждым успешным бизнесменом стоит женщина, которая обеспечивает его тыл, благополучие в доме. Семья – спокойные нервы у бизнесмена. Как вы познакомились со своей женой? Николай Мартынов:

Я работал на «КИМе» – это наш чулочно-трикотажный комбинат. Я работал мастером там, работал замначальника отдела снабжения. И одна из работниц была там. Она в табельном отделе работала. Мы познакомились и жили даже в одном общежитии. Друзья пришли и говорят, что надо жениться, кого-то находить. Я говорю, а вот сейчас. Пошел в фойе. Идут девчата. Смотрю вроде бы та, которая моя. Александр Осенко:

Любовь с первого взгляда? Николай Мартынов:

Да, я говорю, пошли, познакомлю с друзьями. Александр Осенко:

Хорошо. А сколько вы встречались, чтобы сделать ей предложение? Николай Мартынов:

Месяц.

Александр Осенко:

Через месяц? У вас не то что предпринимательская хватка – у вас волчья хватка. То есть вы встречались месяц и женились через месяц? Николай Мартынов:

Я уже сейчас не помню, но где-то так вот. Мы как-то быстро и сейчас, слава богу, 44 года мы вместе. И я думаю, что на самом деле женщина, которая не создает проблем, потому что работа требовала, командировок много. Поэтому, ну, вопросы задавала. Но не то, что все, мне надоело, я одна, я тут с детьми. Александр Осенко:

Было такое, что она уставала от вашего бизнеса? Николай Мартынов:

Сейчас даже больше. Потому что есть вопросы, на которых останавливаться нельзя. И эти вопросы нужно решать.

Мартынов о формировании команды Александр Осенко:

Николай Васильевич, а как вы формировали свою команду? Николай Мартынов:

Сам работал на обувном предприятии и знал кто уходит. Ну а, скажем, швей, мы начинали вообще на «Эвисторе», на таком военном заводе арендовали. Там оно текло все, пленкой у нас потолки были завешены и так далее. Но, одна смена девчат с военного «Эвистора», которые далеки от обувного, полностью пришла с этого завода. Поэтому тогда с людьми, даже с кадрами проблем таких не было. Тогда просто, если работаешь хорошо – перспектива есть. Два дня работаешь – уже хорошо.

Про страсть к скульптурам льва и самом любимом трофее Александр Осенко:

Откуда у вас такая страсть к скульптурам льва? Николай Мартынов:

1 августа родился. Александр Осенко:

Вы по гороскопу лев? Николай Мартынов:

Да. Александр Осенко:

Ну, возле пирамиды стоят же львы. Николай Мартынов:

И возле фабрики лев стоит такой же. Александр Осенко:

Это ваш талисман? Николай Мартынов:

Да. Будем считать, что да. Александр Осенко:

Среди трофеев лев есть? Николай Мартынов:

Нет, нет. Я в Африку так и не съездил, и сейчас тоже не съезжу. Александр Осенко:

Какой самый ваш любимый трофей? Николай Мартынов:

Я ездил в Австрию. Есть такой почти козлик, горный такой. На Камчатке хороший лось. Конечно, это медведь. Ну, лось, у меня фотографии есть, где сын взял рога – почти с него ростом.

Я был пастухом! Мартынов про жизнь в деревне Александр Осенко:

А вспомните, пожалуйста, день из жизни парня в деревне, вот в своей молодости. Николай Мартынов:

Летом – это каждый день работа. Допустим, я был пастухом у колхозного стада. Летом на танцы, допустим, сходишь, часа в 2-3 назад идешь, а в 4 уже нужно коров выгнать. Александр Осенко:

В 4 утра? Николай Мартынов:

Утра. И, правда, мужики, с которыми мы втроем пошли, дождь, допустим, вот, как сейчас, идет, плащ-палатку возьмешь, идешь-идешь, ляжешь. Просыпаешься – под низом вода. Это один из дней. Или, допустим, раньше стоговали и солому, специальный трактор, сейчас их таких нет, копнитель такой подымал. Александр Осенко:

А когда учились траву косить, домашнему хозяйству?

Николай Мартынов:

В деревне, конечно, это, скажем, воды принести тоже корове обязательно, сено сбросить. Дрова забросить в печку для того, чтобы тепло было, особенно зимой. Дрова нужно наколоть. Мать была дояркой. Я доил коров. Я семь коров мог доить. Допустим, дневная дойка. Вечером там придут четыре коровы. Конечно, это напрягало. Все там идут на танцы в другую деревню, а тут ты должен доить эту корову. Ну, мама выбирала мне более легких таких. Александр Осенко:

А сейчас вы туда приезжаете? Николай Мартынов:

Сейчас в деревне, в принципе, никого нет. И там племянник дом решил делать. Практически нет, только на Радуницу на кладбище.