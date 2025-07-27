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Чего не хватает бизнесу в Беларуси – мнение крупного предпринимателя

27 июля 2025 07:56
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Николай Мартынов, белорусский предприниматель.

Чего не хватает бизнесу в Беларуси – мнение крупного предпринимателя-2

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Ваш бизнес и ваш жизненный путь, как я вначале сказал, это пример успеха развития предпринимательства в нашей стране. Я считаю, что в нашей стране созданы все условия для того, чтобы можно было самореализоваться. Только, как вы сказали, надо учиться, учиться и учиться. А на ваш взгляд, как промышленника, я не побоюсь этого слова, как человека, который непосредственно погружен в эту атмосферу, чего не хватает или всего хватает для того, чтобы можно было реализовать свой потенциал, быть успешным предпринимателем, быть хорошим меценатом у себя в стране, при этом никуда не уезжая?

Николай Мартынов, белорусский предприниматель:
У нас нет таких успешных руководителей местного уровня власти. Успешные – это те, которые будут помогать развивать этот бизнес. На законодательном уровне у нас все законы есть – закон о малых городах, о населенных пунктах. Все это есть. Но как это внедрить – у нас этот механизм не отработан.

Александр Осенко:
То есть Президент и правительство все сделали? Вопрос только в регионах, как я понимаю.

Чего не хватает бизнесу в Беларуси – мнение крупного предпринимателя-4

Николай Мартынов:
Да, я считаю, что для того, чтобы мы равномерно развивались во всех, не только в столице, и не только мы должны тянуться в столицу, а мы должны все-таки все регионы развивать. Плюс-минус, да, где-то природные, где-то есть моменты. Но, скажем, управленцы государственные на местах должны быть тоже подготовлены уже к этим условиям.

# Бизнес в Беларуси # Николай Мартынов # Александр Осенко

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