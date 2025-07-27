Чего не хватает бизнесу в Беларуси – мнение крупного предпринимателя

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Ваш бизнес и ваш жизненный путь, как я вначале сказал, это пример успеха развития предпринимательства в нашей стране. Я считаю, что в нашей стране созданы все условия для того, чтобы можно было самореализоваться. Только, как вы сказали, надо учиться, учиться и учиться. А на ваш взгляд, как промышленника, я не побоюсь этого слова, как человека, который непосредственно погружен в эту атмосферу, чего не хватает или всего хватает для того, чтобы можно было реализовать свой потенциал, быть успешным предпринимателем, быть хорошим меценатом у себя в стране, при этом никуда не уезжая?

Николай Мартынов, белорусский предприниматель:

У нас нет таких успешных руководителей местного уровня власти. Успешные – это те, которые будут помогать развивать этот бизнес. На законодательном уровне у нас все законы есть – закон о малых городах, о населенных пунктах. Все это есть. Но как это внедрить – у нас этот механизм не отработан.

Александр Осенко:

То есть Президент и правительство все сделали? Вопрос только в регионах, как я понимаю.