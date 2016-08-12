«Дневник Егорова»: молодой врач из витебской глубинки продвигает здоровый образ жизни в реальном и виртуальном мирах

Новости Беларуси. Молодой врач из витебской глубинки продвигает здоровый образ жизни в реальном и виртуальном мирах. Заведующий сельской амбулаторией в Городке помимо лечения пациентов ведет собственный видеоблог о грамотных силовых тренировках и здоровом образе жизни. К слову, совсем недавно у молодого специалиста закончилось распределение, ему даже предложили работу в Москве. Однако покидать свой Городок доктор не хочет. Ведь хорошо может быть в любом месте, где есть любимое дело и Интернет.

Он мог бы стать хорошим журналистом, но спорт увлек его гораздо раньше. В 17 лет щупленький Андрей пошел в тренажерный зал, в 18 поступил в медуниверситет. И только сейчас совместил оба любимых дела в одно средство массовой информации.

Андрей Егоров, заведующий Веремеевской амбулаторией общей практики:

Моя основная задача – замативировать людей заниматься собой, следить за своим здоровьем, и тогда жизнь будет лучше. И неважно где.

Составить компанию доктору на брусьях планирует пациент Валерий. Он только недавно обнаружил врача Егорова не в амбулатории, а в Интернете. И удивился, насколько кстати оказались советы молодого специалиста.

Валерий Шостак, житель Городка:

Неожиданно было увидеть по Интернету. Еще посмотрю его блоги. Буду консультироваться по поводу, чтобы не навредить себе, если буду заниматься.

Людмила Федотова, житель Городка:

Интернетом не занимаюсь. Но доктора знаю: прекрасный доктор, все понимает, и, что спрашиваю, всегда дает хороший ответ.

Андрей Егоров, заведующий Веремеевской амбулаторией общей практики:

Почему блог решил завести? Потому что мне захотелось поделиться конкретно с людьми своим видением тренировочного процесса и вообще здорового образа жизни. И как это встроить в свою жизнь, чтобы это не мешало основной деятельности какой-то, работе.

«Дневник врача Егорова» за два месяца набрал полтысячи подписчиков. Его личными результатами, как спортсмена-любителя, и советами, как доктора, интересуются жители Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.