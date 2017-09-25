Алкоголики, котики и громкий телевизор: проблемные соседи – «Что происходит»

Новости Беларуси. Проблемные соседи – от них не застрахован никто. Но, одно дело, когда они мешают табачным дымом или громкой музыкой. А, другое дело, когда речь идёт об угрозе жизни. О том, как разрешить, казалось бы, неразрешимые ситуации в отношениях с соседями, обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

«К нам очень часто поступают звонки, что ходит ребёнок, бабушка громко слушает телевизор»: проблемные соседи – обращаться в милицию или в ЖЭС?

МВД: «В любом случае, если нарушен жильцами общественный порядок, обращаться необходимо в органы внутренних дел»

«Если мы видим выпившего человека, мы должны испытать отвращение до рвоты. Это – признак здоровой психики»

Психолог об алкоголиках: «Добавить такую меру, которая бы позволила изъять человека, может быть, в какое-то общежитие. И лечить их там»

«Если речь идёт о собственнике жилого помещения, процедура практически невыполнимая»: можно ли выселить проблемного соседа?

«Дать право сотрудникам органов внутренних дел входить в квартиру не только, когда там совершается преступление»

Адвокат Олег Ракита: «Породим практику, когда милиционер может войти в любое жилище только потому, что кто-то курит на балконе»

МВД о соседях-дебоширах: «У нас есть практика прекрасная, когда отвечает собственник машины. Почему бы таким же путём не пойти в отношении жилого помещения?»

Нарколог о принудительном лечении алкоголиков: «Всё, что мы делаем насильно для других людей, вызывает у них сопротивление и особой пользы не несёт»

«Запугать – эффективность крайне мала»: нарколог Сайков о лечении алкоголиков

Кто может отправить алкоголика на принудительное лечение – только родственники или соседи?

МВД: «ЛТП – не панацея. Но эти полгода его семья, соседи будут жить спокойно»

«Минздрав совместно с Департаментом исполнения наказаний разрабатывают реабилитационные программы, которые будут внедряться в ЛТП»

Нарколог об алкоголизме: «Это – болезнь. И основное, что должны знать наши пациенты – то, что это лечится и лечится успешно»

«Эгида»: «У нас нет полномочий даже потребовать, чтобы нам открыли дверь, посмотреть состояние животных, мы можем только просить»

Сергей Красуцкий: «Милиция должна реагировать на преступления, а вот заниматься собачками, которых там две или пять…»

Председатель ООЗЖ «Эгида» о том, чем отличается передержка животных от собирательства

Виталий Мисевец: «На протяжении 12-15 лет парламент наш не может принять закон «Об обращении с животными». Надеюсь, что осенью мы точно его примем»