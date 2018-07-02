Прямой эфир

Как выглядят жёны российских футболистов: фотофакт

02 июля 2018 15:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Футболисты сборной России вышли в четвертьфинал чемпионата мира.

Команда одержала победу над Испанией. Матч завершился со счетом 1:1 в основное время, а исход поединка решила серия пенальти.

Голкипер Игорь Акинфеев стал настоящей звездой матча – он сумел отразить два удара соперника – это принесло россиянам победу.

Они в четвертьфинале ЧМ-2018. Как Акинфеев вытянул сборную России в матче с испанцами

Следующая встреча команды России состоится против Хорватии. Сборные будут спорить за выход в полуфинал.

Мы собрали фото спутниц по жизни российских футболистов.

Игорь Акинфеев, вратарь

Супруга – Екатерина. Пара воспитывает двоих детей – сына и дочь.

«Без труда – никуда». Семь цитат Игоря Акинфеева о спорте накануне ЧМ-2018

Как выглядят жёны российских футболистов: фотофакт-1

Фото: instagram.com/akinfeevigor

Юрий Жирков, полузащитник

Супруга – Инна. У пары трое детей – два сына и дочь.

Как выглядят жёны российских футболистов: фотофакт-4

Фото: instagram.com/yuryzhirkov

Александр Самедов, полузащитник

Жена Юлия. У пары два сына. 

«Немного радостного неадеквата». Как звёзды праздновали победу России над Испанией на ЧМ

Как выглядят жёны российских футболистов: фотофакт-7

Фото: instagram.com/19samedov84

Сергей Игнашевич, защитник

Супруга – Наталья. Пара воспитывает двоих сыновей.

Как выглядят жёны российских футболистов: фотофакт-10

Фото: instagram.com/ignashevich4

Игорь Смольников, защитник

Супруга – Екатерина. Двое детей – сыновья.

Как выглядят жёны российских футболистов: фотофакт-13

Фото: instagram.com/19smolnikov_official

Юрий Газинский, полузащитник

Супруга – Александра. У пары есть дочь.

Как выглядят жёны российских футболистов: фотофакт-16

Фото: instagram.com/gazinskiy

«Я мечтал об этом 20 лет». Артём Дзюба о целях на ЧМ, критике и том, чего никогда не простит

# Чемпионат мира по футболу # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Рэпер сделал тату на лице в честь победы России над Испанией на ЧМ
02 июля 2018 13:40

Рэпер сделал тату на лице в честь победы России над Испанией на ЧМ

«Немного радостного неадеквата». Как звёзды праздновали победу России над Испанией на ЧМ
02 июля 2018 12:18

«Немного радостного неадеквата». Как звёзды праздновали победу России над Испанией на ЧМ

2 июля на ЧМ-2018 в 1/8 финала сборная Бразилии встретится со сборной Мексики, бельгийцы сыграют с японцами
02 июля 2018 09:36

2 июля на ЧМ-2018 в 1/8 финала сборная Бразилии встретится со сборной Мексики, бельгийцы сыграют с японцами