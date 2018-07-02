Как выглядят жёны российских футболистов: фотофакт

Новости России. Футболисты сборной России вышли в четвертьфинал чемпионата мира.

Команда одержала победу над Испанией. Матч завершился со счетом 1:1 в основное время, а исход поединка решила серия пенальти.

Голкипер Игорь Акинфеев стал настоящей звездой матча – он сумел отразить два удара соперника – это принесло россиянам победу.

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Следующая встреча команды России состоится против Хорватии. Сборные будут спорить за выход в полуфинал.

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Игорь Акинфеев, вратарь

Супруга – Екатерина. Пара воспитывает двоих детей – сына и дочь.

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