Николай Мартынов рассказал, с бизнесом каких стран продолжает работать его обувной холдинг

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Николай Мартынов, белорусский предприниматель.
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Николай Мартынов, белорусский предприниматель.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Настоящий предприниматель. Мы стоим, готовим. Тут ему звонок, он отвлекается и идет решать этот вопрос. Это все в том числе и на благо нашей страны. Вот так живут настоящие белорусские предприниматели. В принципе, как и везде. Те, которые болеют своим делом. Это был очень важный звонок?
Николай Мартынов, белорусский предприниматель:
Это посол Узбекистана. В Узбекистане у нас есть обувное свое предприятие, поэтому мы и на официальном уровне контактируем.
Александр Осенко:
А вот часто приходится стоять на кухне и отвечать на телефонные звонки? Причем международного уровня.
Николай Мартынов:
Сейчас меньше. Я работал с голландцами, с немцами, с итальянцами, с турками. Ну, с турками мы продолжаем работать, с китайцами продолжаем. А вот эта дуга, раньше мы часто встречались.
Александр Осенко:
А как вы думаете, это время вернется?
Николай Мартынов:
Нет.
Александр Осенко:
Нет?
Николай Мартынов:
Я думаю, лет 15-20 хороших мы будем в такой турбулентности.