Николай Мартынов рассказал, с бизнесом каких стран продолжает работать его обувной холдинг

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Николай Мартынов, белорусский предприниматель.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Настоящий предприниматель. Мы стоим, готовим. Тут ему звонок, он отвлекается и идет решать этот вопрос. Это все в том числе и на благо нашей страны. Вот так живут настоящие белорусские предприниматели. В принципе, как и везде. Те, которые болеют своим делом. Это был очень важный звонок?

Николай Мартынов, белорусский предприниматель:

Это посол Узбекистана. В Узбекистане у нас есть обувное свое предприятие, поэтому мы и на официальном уровне контактируем.

Александр Осенко:

А вот часто приходится стоять на кухне и отвечать на телефонные звонки? Причем международного уровня.