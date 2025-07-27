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Николай Мартынов рассказал, с бизнесом каких стран продолжает работать его обувной холдинг

27 июля 2025 07:42
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Николай Мартынов, белорусский предприниматель.

Николай Мартынов рассказал, с бизнесом каких стран продолжает работать его обувной холдинг-2

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Настоящий предприниматель. Мы стоим, готовим. Тут ему звонок, он отвлекается и идет решать этот вопрос. Это все в том числе и на благо нашей страны. Вот так живут настоящие белорусские предприниматели. В принципе, как и везде. Те, которые болеют своим делом. Это был очень важный звонок?

Николай Мартынов, белорусский предприниматель:
Это посол Узбекистана. В Узбекистане у нас есть обувное свое предприятие, поэтому мы и на официальном уровне контактируем.

Александр Осенко:
А вот часто приходится стоять на кухне и отвечать на телефонные звонки? Причем международного уровня.

Николай Мартынов рассказал, с бизнесом каких стран продолжает работать его обувной холдинг-4

Николай Мартынов:
Сейчас меньше. Я работал с голландцами, с немцами, с итальянцами, с турками. Ну, с турками мы продолжаем работать, с китайцами продолжаем. А вот эта дуга, раньше мы часто встречались.

Александр Осенко:
А как вы думаете, это время вернется?

Николай Мартынов:
Нет.

Александр Осенко:
Нет?

Николай Мартынов:
Я думаю, лет 15-20 хороших мы будем в такой турбулентности.

# Бизнес в Беларуси # Международное сотрудничество # Николай Мартынов # Александр Осенко

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