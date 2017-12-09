Реально ли вылечиться от алкоголизма: истории пациентов наркодиспансера, мнения нарколога и жителей «трезвой деревни»

Табак на экспорт – это не только финансовая прибыль, но и зловредная убыль. Все знают о вреде курения, о капле никотина, которая убивает лошадь… И с каплей алкоголя немало поэкспериментировали люди. Даже скорпион от капли водки сходит с ума и сам себя убивает своим ядовитым жалом! А Министерство внутренних дел констатирует: большинство бытовых преступлений, самых жестоких человеческих убийств происходит на почве алкоголя. От незамечальных соседей на ушах весь дом. В квартире № 23 то накатят, то концерт закатят. Так и живут. Хозяин «двушки» – человек гостеприимный. Правда, радушие привело к тому, что квартира снискала популярность местного притона.

К примеру, в этой комнате живет Вячеслав. Со своей дамой сердца. К удивлению правоохранителей, мужчина трезв. Ну почти. Вячеслав:

Выпил бутылку пива. Не ну кто сейчас не пьет? Не сказать, что сильно алкаш, но выпиваю. Квартиры с подобной репутацией участковые навещают минимум раз в месяц. Нередко постояльцы сменяют прописку на места не столь отдаленные. Под воздействием алкоголя в нашей стране совершается каждое четвертое преступление. Причем, среди тяжких крепкий напиток фигурирует в 80 % дел.

У Михаила – две судимости. Первую получил еще в 16. Михаил, пациент наркодиспансера:

Получается, что алкоголь – всему вина. Здоровья нет, началась деградация. Каждый хочет жить. На окнах наркодиспансера принципиально нет решеток. Решение лечиться пациенты принимают добровольно. Реже – приводят родственники. Ольга приехала из Москвы. Стрессы на работе женщина привыкла топить на дне стакана.

Ольга, пациент наркодиспансера:

Началось с того, что очень долго была руководителем, и все встречи очень часто происходили с алкоголем. В Москве лечилась. Но Беларусь оказалась мне лучшим другом. На учете в Беларуси сегодня состоят более 160 тысяч больных алкоголизмом. 35 тысяч – только в Минске.

Татьяна Ляхнович, заведующий наркологическим отделением Городского клинического наркологического диспансера:

Нельзя сказать, что нужно пугать, но нужно доносить информацию. Если этого не проводить, то, конечно, ограничительные меры при сформовавшейся болезни ничего не принесут. Это правда. Он планирует дожить до 150 и не употребляет алкоголь уже 40 лет. Валентин Толкачев – обладатель 15 спортивных разрядов и чемпион Беларуси по зимнему плаванью. Более 30 лет академик Международной академии трезвости ведет курсы по борьбе с алкоголизмов.

Валентин Толкачев, председатель общественного объединения «Трезвенность-Оптималист»:

Что мне дала трезвость? Ну, во-первых, все мои друзья-приятели-одногодки их уже давным-давно нет. Я живу в 3-этажном доме. 27 квартир. За 25 лет (жена посчитала) 13 мужиков уехали ногами вперед. Все моложе меня. По данным Всемирной организации здравоохранения, Беларусь, уступая лишь Литве, занимает вторую строчку в мире по производству и потреблению алкоголя. Вопрос – ограничивать ли продажу спиртного – на общественное обсуждение на неделе вынесло МВД. Среди вопросов: время реализации крепких напитков, продажа горячительного на заправках, возрастной ценз. Также правоохранители предлагают вывести алкоголь в крупных магазинах в отдельный зал. Олег Каразей, начальник управления профилактики Министерства внутренних дел Республики Беларусь:

Нужны кардинальные меры со стороны государства, которые будут являться барьерами для потребления. Поэтому нам очень важно знать внутреннюю готовность общества к таким ограничениям, которые действительно коснутся, возможно, всех. Проблема пьянства актуальна для всех европейских стран. К примеру, в Швеции по воскресеньям торговля крепким алкоголем – под запретом. В соседней Латвии спиртное нельзя приобрести ночью, а в Литве с 2018 года горячительные напитки будут продавать только тем, кому по паспорту уже есть 20. Временные ограничения на торговлю алкоголем действовали и в Минске летом 2015 года. Затем «сухой закон» отменили. Свое мнение о проблеме 8 декабря высказал Президент Беларуси. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В средствах массовой информации развернулись дебаты: запретить, не продавать, наказать. Ну, если вы хотите жуликов развести, которые будут из-под полы, как это было всегда, продавать ночью или поздно вечером алкоголь и карманы набивать, и подхлестнем еще цену – это можно сделать. Запреты, как показывает история, результатов еще не давали. После Нового года вернемся к этой проблеме. Будем ее решать, исходя из возможностей. Здесь нельзя пережать. Проблема алкоголизма обширна и не так однозначна, вот и выход из нее, считают эксперты, должен быть комплексным.

Ольга Политико, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Алкоголь и пиво в Беларуси слишком доступны. Давайте посмотрим на акцизную политику. Пиво и водка подорожали намного меньше, чем, например, продукты питания. Все эти меры ограничительные должны быть в балансе. Если мы ограничиваем общество от чего-то вредного, то обществу нужно дать что-то взамен.

Иван Коноразов, главный нарколог Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Если мы ограничим наше общество от чего-то вредного, как алкоголь, этому обществу надо дать что-то взамен – велодорожки, прокат роликов. Деревню Мосар называют «белорусским Версалем», а еще это официальная зона трезвости. Разоружить удалось даже заправских нарушителей.

Татьяна Ревизоре, корреспондент:

Такой натюрморт – не более чем инсталляция антиалкогольного музея. А вот этот самогонный аппарат – настоящий. Правда, за 20 лет простоя он успел покрыться пылью и заржавел. Трезвым Мосар стал благодаря ксендзу Йозасу Бульке. Едва переехав в белорусскую глубинку, настоятель костела начал вести борьбу с пьянством местного населения.

Виктор Юркевич, житель деревни Мосар (Глубокский район):

Пил запоями по молодости. Пришлось взять себя в руки, возможно, при помощи ксендза Бульки. И уже лет 15 – я уже со счету сбился. Никаких проблем. Здесь много кто побросали пить.

Священника уже нет, однако антиалкогольную кампанию в деревне поддерживают и после его смерти. Крепкие напитки с полок местного магазина исчезли 8 лет назад. Здесь по-прежнему не продают даже пива. За «сухой закон» проголосовало две трети деревни.

Мария Мурзич, житель деревни Мосар (Глубокский район):

Пахаванні праводзяцца без алкагольных напіткаў. І на вяселле ўжо менш водкі. Больш такіх напіткаў, як шампанскае – слабейшыя. І п’яных на вяселлі ўжо не заўважыш, як раней было.