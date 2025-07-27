В Беларуси разработали стратегию развития торговли и общепита до 2035 года

Все мировые тенденции, которые есть в сфере продаж, учтены в стратегии развития торговли и общественного питания в Беларуси. Она рассчитана на 10 лет вперед. Документ, подготовленный совместно с учеными, сейчас находится на согласовании, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В него включены мероприятия, касающиеся как бизнеса и торговли, так и покупателей. В том числе будут определены требования к цифровым платформам, урегулированы вопросы маркетплейсов, интернет-магазинов.

Наталья Мельникова, начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Цель ее создания, чтобы все мировые тенденции торговли, которые у нас есть, общественного питания были задействованы в этой стратегии, чтобы и бизнес, и покупатель должны были как-то действовать дальше и развиваться. Самая основная задача – развитие, например, фирменной торговли, развитие магазинов шаговой доступности, обязательно развитие интернет-торговли, упорядочение интернет-торговли, регулирование и маркетплейсов, чтобы мы шли в ногу с миром со временем.

Еще одно направление – повышение качества обслуживания покупателей, развитие магазинов шаговой доступности, совершенствование формата магазинов, которые будут работать без продавцов.