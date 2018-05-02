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За пять лет в Минске почти на 30% сократилось потребление алкоголя

02 мая 2018 11:12
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Новости Беларуси. За пять лет в Минске на 27% снизился уровень потребления алкоголя.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на главного врача УЗ «Городской клинический наркологический диспансер» Александра Алишевича, с 2013 по 2017 год в белорусской столице уровень потребления снизился с 12 до 8,8 литров чистого алкоголя на душу населения в год.  

Главврач утверждает, что снижение уровня потребления алкоголя не ограничивается Минском. Такая тенденция наблюдается по всей стране.

С 2013 года в Беларуси прекратился рост числа зависимых от алкоголя. Если в 2012 году на учёте стояли 38 тысяч человек, то сегодня это число стало меньше на четыре тысячи. Помимо этого, уменьшилось количество граждан, которые перенесли психозы. Если в 2013 году их было 700, то в 2017 году – 470.  

Отмечается, что зависимых от алкоголя подростков тоже стало меньше. В 2014 году их было 4,6 тысячи, а на данный момент на учёте стоят 4,33 тысячи.  

# общество # Алкоголь # Александр Алишевич

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