Змеи Беларуси – кого стоит бояться?

Не ходите, дети, в лес, там опасные рептилии!

Но не так страшен зверь, как его малюют. В белорусских джунглях обитает всего 3 вида пресмыкающихся: уж, медянка и гадюка. Наиболее коварна – последняя – она ядовитая. Но и та сама не нападет, пока ее не потревожить. А, зачастую, устраивая променад по зеленому оазису, многие из нас забывают, что в лесу мы – непрошенные гости.

Алевтина Тимашкова-Красовская, ведущий зоотехник Минского зоопарка:

Чтобы вызвать агрессию змеи, ее надо разозлить. Разозлить ее можно, если тыкать в нее палкой, бросать камнями, шишками, дергать за хвост.

Смотреть внимательно под ноги – значит не наступить змее на хвост! Знать ее отличительные черты – вовремя заприметить.

Алевтина Тимашкова-Красовская:

Уж. У него специфические пятна на голове: желтого или оранжевого цвета. Уж может быть более метра до полутора метров и толщиной 3-5 см. Змея хорошо плавает, издает очень специфический звук шипящий.