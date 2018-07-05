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Змеи Беларуси – кого стоит бояться?

05 июля 2018 08:17
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Не ходите, дети, в лес, там опасные рептилии!

Змеи Беларуси – кого стоит бояться?-1

Но не так страшен зверь, как его малюют. В белорусских джунглях обитает всего 3 вида пресмыкающихся: уж, медянка и гадюка. Наиболее коварна – последняя – она ядовитая. Но и та сама не нападет, пока ее не потревожить. А, зачастую, устраивая променад по зеленому оазису, многие из нас забывают, что в лесу мы – непрошенные гости.

Змеи Беларуси – кого стоит бояться?-4

Алевтина Тимашкова-Красовская, ведущий зоотехник Минского зоопарка:
Чтобы вызвать агрессию змеи, ее надо разозлить. Разозлить ее можно, если тыкать в нее палкой, бросать камнями, шишками, дергать за хвост.

Смотреть внимательно под ноги – значит не наступить змее на хвост! Знать ее отличительные черты – вовремя заприметить.

Алевтина Тимашкова-Красовская:
Уж. У него специфические пятна на голове: желтого или оранжевого цвета. Уж может быть более метра до полутора метров и толщиной 3-5 см. Змея хорошо плавает, издает очень специфический звук шипящий.

Змеи Беларуси – кого стоит бояться?-7

Медянка – эта змея занесена в Красную книгу Беларуси. Она рыжего цвета, бурого.

Змеи Беларуси – кого стоит бояться?-10

Гадюка до метра, у нее специфический рисунок в виде зигзага на спине, она черная или серая и редко она бывает бурого цвета.

Змеи Беларуси – кого стоит бояться?-13

Что делать, если укусила змея: советы токсиколога

Рептилии любят влажность. И даже не смотря на то, что змеиные рандеву наблюдаются в конец лета – начале осени, в связи с нынешними капризами погоды, незапланированные встречи с ними могут произойти в любой момент. Поэтому для похода в лес выбирайте практичную обувь. Надевать открытую – сандалии, шлепанцы – заведомо рисковать. Вы можете не почувствовать ничего кроме легкого укола в голень и вернуться домой с опухшей конечностью. Будьте осторожны и берегите себя.

Змеи Беларуси – кого стоит бояться?-16

# Здоровье # Животные # Алевтина Тимашкова-Красовская # Андрей Богдан # Фотофакт # змеи

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