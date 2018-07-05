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В Минспорта обсудили ситуацию на туристическом рынке в связи с действиями «Натали Турс»

05 июля 2018 18:25
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Новости Беларуси. 89 белорусов сейчас находятся на отдыхе за рубежом по путевкам, приобретенным через российского туроператора «Натали Турс», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минспорта обсудили ситуацию на туристическом рынке в связи с действиями «Натали Турс»-1

Клиентов «Натали Турс» выселяют из отелей по всему миру

В компании заверяют: беспокоиться нашим гражданам не о чем. Авиабилеты оплачены, и они без проблем смогут вернуться на родину.

Сегодня по ситуации, которая сложилась на туристическом рынке в связи с действиями «Натали Турс», в Министерстве спорта состоялось совещание, куда в том числе была приглашена директор представительства компании в Беларуси.

Напомним, 4 июля российский туроператор объявил, что аннулирует все подтвержденные туры вплоть до 30 сентября. Информация о белорусах, которые собирались уехать на отдых через «Натали Турс», сейчас уточняется. По некоторым данным, речь идет о четырех сотнях наших граждан. Компания обещает компенсировать им все финансовые потери.

В Минспорта обсудили ситуацию на туристическом рынке в связи с действиями «Натали Турс»-4

В Минспорта обсудили ситуацию на туристическом рынке в связи с действиями «Натали Турс»-6

# Туризм # общество # Фотофакт

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