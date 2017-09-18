«Алкоголь в мозге обнаруживается уже на первых 3 минутах»: как спиртное уничтожает нейроны

Новости Беларуси. Что происходит с мозгом во время употребления алкоголя, рассказали в программе «Большой город».

Олег Степанюк, СТВ:

Все знают разрушительные последствия приёма алкоголя – страдают печень, почки. Что происходит с мозгом, насколько необратимы последствия?

Александр Алишевич, и.о. главного врача УЗ «Городской клинический наркологический диспансер»:

Когда человек рождается, количество клеток головного мозга в нём заложено очень большое – сотни миллиардов нейронов. Постепенно, с возрастом, количество нейронов будет уменьшаться, особенно чётко это выражено после 26 лет. Но это – индивидуально. Каждый день умирает – по естественным причинам, по ходу тех стрессов, с которыми человек сталкивается, проблем, которые он преодолевает, просто с возрастом – значительное количество нейронов, счёт идёт на миллионы ежедневно.

Когда человек употребляет алкоголь, эта цифра многократно увеличивается.

Прямой эффект алкоголя в том, что он уничтожает просто нейроны.

Олег Степанюк:

То есть, мы теряем мозг в прямом и переносном смыслах этого слова?

Александр Алишевич:

Да. К сожалению, так. Причём есть – насколько эта формула правильна, не мне судить – но есть даже формула, которая используется для того, чтобы приблизительно представить, сколько, всё-таки, гибель нейронов идёт, в зависимости от дозы алкоголя, независимо от крепости спиртного напитка. Там прямо пропорционально идёт зависимость – чем больше, тем больше. И счёт идёт на количество – 10 в 6-ой степени. Это – сотни миллионов. А теперь, если уже на уровень клеточный опускаться, то алкоголь, в первую очередь, уничтожает нейроны тормозные, то есть, те, которые обеспечивают… Нервный импульс, когда он распространяется по нейрону в головном мозге, он проходит через синапсы – это соединения нейронов между собой. И нейроны специализированы – они разный эффект проявляют: есть нейроны, которые активируют друг друга, а есть, которые тормозят. И вот их гармоничное взаимодействие обеспечивает то, что мы называем высшей нервной деятельностью. Так вот, алкоголь, в первую очередь, будет уничтожать именно тормозные, и человек, просто говоря, растормаживается.

Что такое алкогольное опьянение? Человек освобождается от барьеров.

Тормозные нейроны прекращают свою работу временно, некоторые навсегда. Человек раскрепощается, у него появляется свобода в общении, в поведении. Мы видим это очень быстро. Алкоголь, после приёма, в головном мозге обнаруживается уже на первых 3 минутах. То есть, моментально начинает всасываться под язык, и прямые сосуды в головной мозг. А большая часть попадет в желудок и кишечник. В желудке 20% всасывается, 80% – в тонком кишечнике, они через печень проходят, только потом в головной мозг. Но первые попадают на первых 3 минутах употребления. При систематическом употреблении – то, что мы называем злоупотреблением, то есть, часто и много – мало того, что гибель нейронов, сама по себе, она уже будет сказываться… Тут развиваться можно во много сторон. Головной мозг – очень пластичный. Те нейроны, которые погибли, безвозвратно уже утеряны, их функции на себя берут оставшиеся в живых. Поскольку запас колоссальный – сотни миллиардов клеток – то первые несколько лет это незаметно, в принципе. Если, не останавливаясь, это продолжать… В моей практике самый молодой человек, которого отправили в дом-интернат алкоголиков в чистом виде – по слабоумию, потому что у него деменция развилась алкогольная – ему было 33 года. На текущий момент, я думаю, что некоторые врачи – психиатры, наркологи – найдут и более молодых людей.