Болельщики из какой страны потратили на ЧМ больше всех денег?

Стали известны самые расточительные гости футбольного ЧМ.

Больше всех денег потратили гости из США, на второй позиции – болельщики из Китая, а на третьем – из Мексики.

Самыми экономными оказались гости из Королевства Тонга.

Городами, в которых болельщики тратили больше всего средств, оказались Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

Самым «дорогим» матчем пока является игра открытия турнира, которая проходила на московском стадионе «Лужники». Его посетили гости из 123 стран мира.

Открытие ЧМ в России. Все фишки церемонии в одном материале

К слову, посещаемость группового этапа турнира составила около 2,2 миллиона болельщиков.