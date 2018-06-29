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Болельщики из какой страны потратили на ЧМ больше всех денег?

29 июня 2018 13:15
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Стали известны самые расточительные гости футбольного ЧМ.

Больше всех денег потратили гости из США, на второй позиции – болельщики из Китая, а на третьем – из Мексики.

Самыми экономными оказались гости из Королевства Тонга.

Городами, в которых болельщики тратили больше всего средств, оказались Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

Самым «дорогим» матчем пока является игра открытия турнира, которая проходила на московском стадионе «Лужники». Его посетили гости из 123 стран мира.

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К слову, посещаемость группового этапа турнира составила около 2,2 миллиона болельщиков.

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# Чемпионат мира по футболу # Экономика

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