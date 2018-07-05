На страже национальной безопасности. В Минске состоялась церемония награждения лучших представителей военной элиты Беларуси

Новости Беларуси. Решающую роль в повышении боеспособности Вооруженных Сил играют военные кадры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом, обращаясь к элите белорусских силовиков, заявил Александр Лукашенко. Во Дворце Независимости прошла церемония чествования лучших выпускников высших военных заведений и офицеров, получивших генеральские погоны. Это представители разных структур: милиции, Вооруженных Сил, таможни, военной медицины.

Как отметил Президент, мир, безопасность и независимость – важнейшие достижения нашего государства, которые нуждаются в надежной защите. Факультет генштаба – кузница кадров военной элиты. Чтобы попасть туда учиться, желание и целеустремленность – само собой, но этого не достаточно. Личные качества: острый ум, мужество, дисциплина, задатки стратега. А еще заслуги на службе. И большой управленческий потенциал.

Оценив множество факторов, командование офицера дает добро. Только так поступают сюда на учебу. В общем, «за парты» попадают и полковники, и генералы. Денис Соколевский теперь тоже выпускник факультета. Подполковник сил специальных операций. На военную службу пошел по стопам отца.

Денис Соколевский, выпускник факультета Генерального штаба Вооруженных сил Военной Академии Беларуси:

Окончив факультет Генерального штаба Военной академии, мы получили действительно современные знания. Образование, которое нам дают, действительно шагает в ногу со временем. Вокруг в мире неспокойно, поэтому нам необходимо поддерживать на высоком уровне подготовку как офицерского корпуса, так и Вооруженных Сил в целом.

Чтобы решать современные задачи, силовые структуры должны быть вооружены, как говорится, до зубов. Модернизация, техническое перевооружение идет в стране полным ходом. Отечественные разработки получают высокую оценку и за рубежом. На днях военную мощь страны во всех красках показал парад. Но немалую роль, а быть может, даже ведущую, на страже национальной безопасности играет не железо, а человеческий потенциал. Не раз об этом говорил Президент. И вот сегодня лучшие кадры – офицерский состав – чествовали во Дворце Независимости.

Александр Лукашенко: В мире наблюдается расширение военных блоков и союзов в ущерб безопасности других стран Военный врач от гражданского коллеги отличается не только формой и дисциплиной. В их обучении максимум практики, причем разнонаправленной. И жесткий контроль. В оперативной обстановке реакция должна быть мгновенной: от хирургической помощи и до приема родов. А в ежедневной практике они же отвечают за здоровье срочников и офицеров. Виталий Нешко – подполковник медицинской службы. Повышать квалификацию поехал аж в Санкт-Петербург. В знаменитую академию имени Кирова. Конкурс там высочайший. Но тем желаннее была цель – покорить ВУЗ с двухсотлетней историей, подаривший миру выдающихся ученых – Пирогова и Павлова.

Виталий Нешко, выпускник военно-медицинской академии имени Кирова Министерства обороны России:

Врач в форме находится при исполнении 24 часа в сутки и готов выполнять задачу в любых условиях и обстановке. Кроме того, помимо врача, он является организатором и офицером, который готов возглавить, организовать медицинскую службу на любом уровне, начиная от медицинского пункта и заканчивая военным госпиталем.

Подполковник Нешко не так давно назначен начальником медицинской службы в учебном центре подготовки. Военным врачам, а впрочем и другим офицерам, рекомендуют повышать квалификацию не реже, чем один раз в пять лет. Развиваются не только технологии, появляются новые управленческие механизмы, подходы, методики. Образование модернизируют, подобно военной технике. На том же факультете генштаба начали подготовку офицеров оперативно-стратегического и оперативно-тактического уровней. Тем, кто отличился не только на службе в силовых структурах, но и в учебе, объявлена благодарность. Таких сегодня, 5 июля, более двух десятков человек. Александр Гарус возглавляет поставский РОВД. Так что милицейская служба для него – давно пройденный экзамен.

Александр Гарус, выпускник Академии МВД Беларуси:

Когда-то, в далеком 1998 году, я закончил саму Академию МВД, ну а сейчас решил практико-ориентированную магистратуру закончить. Говорит, для него в учебе самыми важными как раз были управленческие навыки. То есть работа с коллективом. Александр Гарус:

На мой взгляд, это самый важный момент в нашей системе правоохранительных органов – подобрать коллектив по деловым, профессиональным, личностным качествам, чтобы защищать наш народ.

На страже национальной безопасности стоят милиция, МЧС, военные, спецслужбы, пограничники, таможенники. У каждого своя задача: от защиты личности до безаварийной эксплуатации АЭС. Президент призывает быть в постоянной боеготовности, всегда и везде помнить про долг и честь офицера. Наряду с благодарностями, сегодня вручены генеральские погоны.

О таком шаге в офицерской карьере мечтает любой поступающий на службу. Сегодня высокие звания получили шесть человек. Александр Астрейко отныне генерал-майор милиции. Четверть века на службе. Сегодня он возглавляет УВД Брестского облисполкома, а в 1993 году о генеральских погонах, по- классике, только мечтал.

Александр Астрейко, генерал-майор милиции:

Это очень волнительное счастливое мероприятие, что результаты моей служебной деятельности в тот период времени, который был проведен в системе Министерства внутренних дел, оценен так высоко. Кроме радости и волнения, это налагает очень высокий уровень ответственности. Более высокое качество, ну и, конечно же, достижение поставленных задач. О том, как преображается белорусская таможня, Андрей Ковальчук может рассказать на примерах из собственной жизни. Сегодня автоматизированные электронные системы позволяют не просто облегчить службу, но и повысить эффективность.

Андрей Ковальчук – начальник Гродненской региональной таможни. Получил персональное звание государственного советника таможенной службы 3-го ранга.

Андрей Ковальчук, государственный советник таможенной службы III ранга:

Если вспомнить 1993 год, был один компьютер, за которым работала одна сотрудница. Сегодня это неотъемлемая часть нашей работы. При этом электронные технологии и автоматизация призваны освободить сотрудника от тех функций, которые он не должен делать. Квалифицированные кадры направить на те участки работы, где без живого человека, без нашего взгляда обойтись невозможно. Поздравляя офицеров, Александр Лукашенко вспомнил парад в День Независимости. Многие из присутствующих в зале принимали в нем участие. И, по мнению Президента, он получился лучшим в истории суверенной Беларуси.