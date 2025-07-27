Белорусские правоохранители пресекли международный наркотрафик из ЕС

Тонны наркотиков, спрятанные в шинах и баллонах. Белорусские правоохранители пресекли канал поставки запрещенных веществ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Транзит из Евросоюза в Россию пролегал через Беларусь. В деле замешен международный наркосиндикат. Изъято более полутора тонн запрещенного груза. В масштабной спецоперации были задействованы сразу несколько силовых ведомств: СК и Государственный таможенный комитет, а также МВД.

Александр Суходольский, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

Двоим курьером предъявлено обвинение по ряду статей уголовного кодекса Республики Беларусь. Часть четвертая статьи 328 – незаконный оборот психотропных веществ с целью сбыта, совершенной организованной группой. Часть вторая статьи 285 – участие в преступной организации. Часть вторая статьи 328-1 – незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС и государственную границу Республики Беларусь психотропных веществ. В санкции прокурора к мужчинам применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Всего установлено и задержано 14 участников, которые раскрыли следователям тайные механизмы преступного бизнеса. Наркотики перевозили в запасных шинах, дверях иномарок и газовых баллонах. Куратор группы также задержан с внушительной партией психотропов. В данный момент правоохранители Беларуси и России продолжают устанавливать всех участников преступной организации. Тем временем первые приговоры по уголовному делу вступили в законную силу: подсудимые получили от 13 до 18 лет лишения свободы.