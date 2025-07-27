Много работали с Италией – Мартынов рассказал, как создают дизайн белорусской обуви

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Николай Мартынов, белорусский предприниматель.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Хорошо. А дизайнеры откуда? Вот кто создает модельный ряд?

Николай Мартынов, белорусский предприниматель:

Дизайнеры. Мы начинали первые, скажем, с немцем мы ездили на выставку в Италии, допустим. Мы покупали одну-две модельки в Италии. Опять-таки были обувные же эти предприятия, тот тоже наш «Красный октябрь» – витебский костяк, назовем так. Уже мало осталось – на пенсию ушли. А так практически еще есть те, кто с первого дня.

Александр Осенко:

А своя школа модельеров и дизайнеров есть?

Николай Мартынов:

Мы с Университетом легкой промышленности, наш технологический, мы с ним работаем в этом направлении. Потом с дизайнером, он помогал нам формировать – это итальянец. Поэтому здесь мы много с Италией работали и в плане дизайна, и в плане комплектующих. Сейчас уже есть, наверное, пару модельеров, которые с первых дней, уже больше 30 лет они работают.