«Нога бога». Шнуров посвятил стихи Акинфееву после победы России над Испанией

Новости России. Музыкант и лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стихи вратарю сборной России Игорю Акинфееву после выхода команды в 1/4 финала ЧМ.

Стихотворение было опубликовано на странице Шнурова в Instagram.

«Посмотрел немного строго,

И сомнения развеяв,

Мяч отбил ногою бога.

Триумфатор Акинфеев!

Мы не верили покуда,

Не увидели воочи,

Как он нам явил всем чудо!

А теперь, до встречи в Сочи!»