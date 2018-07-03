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«Нога бога». Шнуров посвятил стихи Акинфееву после победы России над Испанией

03 июля 2018 10:42
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Новости России. Музыкант и лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стихи вратарю сборной России Игорю Акинфееву после выхода команды в 1/4 финала ЧМ.

Стихотворение было опубликовано на странице Шнурова в Instagram.

«Посмотрел немного строго, 
И сомнения развеяв, 
Мяч отбил ногою бога. 
Триумфатор Акинфеев! 
Мы не верили покуда, 
Не увидели воочи, 
Как он нам явил всем чудо! 
А теперь, до встречи в Сочи!»

«Нога бога». Шнуров посвятил стихи Акинфееву после победы России над Испанией-1

Фото: instagram.com/teamrussia

Напомним, что 1 июля состоялся матч Россия против Испании в 1/8 финала турнира. Основное время закончилось со счетом 1:1 и исход поединка двух команд решила серия пенальти. Решающий сейв встречи сделал голкипер Игорь Акинфеев – этот эпизод признали лучшим моментом игрового дня.

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Вратарь отбил удар испанца ногой, а Сергей Шнуров назвал ее «ногой бога».

Следующим соперником России станет Хорватия. Встреча состоится 7 июля в городе Сочи.

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# Чемпионат мира по футболу # калейдоскоп # Сергей Шнуров # Игорь Акинфеев

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