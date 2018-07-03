«Нога бога». Шнуров посвятил стихи Акинфееву после победы России над Испанией

Новости России. Музыкант и лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стихи вратарю сборной России Игорю Акинфееву после выхода команды в 1/4 финала ЧМ.
Стихотворение было опубликовано на странице Шнурова в Instagram.
«Посмотрел немного строго,
И сомнения развеяв,
Мяч отбил ногою бога.
Триумфатор Акинфеев!
Мы не верили покуда,
Не увидели воочи,
Как он нам явил всем чудо!
А теперь, до встречи в Сочи!»
Фото: instagram.com/teamrussia
Напомним, что 1 июля состоялся матч Россия против Испании в 1/8 финала турнира. Основное время закончилось со счетом 1:1 и исход поединка двух команд решила серия пенальти. Решающий сейв встречи сделал голкипер Игорь Акинфеев – этот эпизод признали лучшим моментом игрового дня.
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Вратарь отбил удар испанца ногой, а Сергей Шнуров назвал ее «ногой бога».
Следующим соперником России станет Хорватия. Встреча состоится 7 июля в городе Сочи.
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