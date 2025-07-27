В Раковском дворике показали спектакль «До свидания, овраг»

Выступление состоялось на театральной площадке в Раковском дворике. Спектакль повествует о взаимоотношениях человека и братьев наших меньших. Юные артисты продемонстрировали не только драматический талант, но и хореографическое мастерство.

Алиса Пантелеева, актриса Детской театральной студии ГУ «Мозырский драматический театр имени Ивана Мележа»: Эта постановка довольно давняя. Мы еще ее делали очень давно, с разными составами. Это уже третий состав, который у нас меняется. Эта постановка довольно поучительна для многих, для взрослых, для маленьких детей. Она показывает, как надо проявлять доброту даже к нашим меньшим братьям. О том, что не надо забывать, что помимо того, что мы люди, рядом с нами еще много живых существ, и надо всех любить и уважать.

Александра Хмельницкая, актриса Детской театральной студии ГУ «Мозырский драматический театр имени Ивана Мележа»:

Я играю роль кота. Зовут его Ямамото. Я действительно играю эту роль впервые. Также я играю уже ее во второй раз в Минске. Мне очень-очень нравится театральный дворик, так как я хочу, чтобы как можно больше людей видела наш спектакль, наш дружный коллектив. Я очень рада, что мы сюда попали.

К слову, уже в следующие выходные на этой же площадке выступит Цыганский ансамбль песни танца «Жемчуга». Летний музыкально-туристический сезон – настоящая визитная карточка столицы. Каждую пятницу и субботу в Верхнем городе, в Раковском дворике и Лошицком парке проходят театральные постановки, музыкальные концерты и другие развлекательные программы.