Клиентов «Натали Турс» выселяют из отелей по всему миру

Новости мира. Клиентов «Натали Турс» начали выселять из зарубежных отелей по всему миру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Крупнейший туроператор России «Натали Турс» намерен аннулировать путёвки: ситуация коснулась сотен белорусов
Новости мира. Клиентов «Натали Турс» начали выселять из зарубежных отелей по всему миру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Крупнейший туроператор России «Натали Турс» намерен аннулировать путёвки: ситуация коснулась сотен белорусов
Им предлагают оплатить номера или отправляться буквально на улицу. На чемоданах сейчас около трёх с половиной тысяч туристов. До конца недели туроператор обещает решить вопрос.
Правда, пока речь идет только об испанских курортах. Рейсы запланированы на субботу и воскресенье.