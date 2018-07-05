Прямой эфир

Клиентов «Натали Турс» выселяют из отелей по всему миру

05 июля 2018 10:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости мира. Клиентов «Натали Турс» начали выселять из зарубежных отелей по всему миру,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Крупнейший туроператор России «Натали Турс» намерен аннулировать путёвки: ситуация коснулась сотен белорусов

Клиентов «Натали Турс» выселяют из отелей по всему миру-1

Им предлагают оплатить номера или отправляться буквально на улицу. На чемоданах сейчас около трёх с половиной тысяч туристов. До конца недели туроператор обещает решить вопрос.

Клиентов «Натали Турс» выселяют из отелей по всему миру-4

Правда, пока речь идет только об испанских курортах. Рейсы запланированы на субботу и воскресенье.

# Мошенничество # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Минском районе спасатели вывели из леса заблудившихся супругов
05 июля 2018 10:49

В Минском районе спасатели вывели из леса заблудившихся супругов

В Калинковичском районе спасатели помогли упавшей в восьмиметровый колодец женщине
05 июля 2018 09:35

В Калинковичском районе спасатели помогли упавшей в восьмиметровый колодец женщине

Уголовное дело о гибели Коржича направлено в Верховный Суд
05 июля 2018 08:44

Уголовное дело о гибели Коржича направлено в Верховный Суд