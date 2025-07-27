Известный белорусский бизнесмен Мартынов дал совет начинающим предпринимателям

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Какой совет вы дадите молодым предпринимателям нашей страны?

Николай Мартынов, белорусский предприниматель:

Я бы не своими словами сказал, а Владимира Ильича: учиться, учиться и еще раз учиться. На самом деле это не шутка, потому что знания сегодня в любой сфере нужны. Ну и опять-таки я считаю, что слово настоящего предпринимателя должно вернуть эту силу взаимоотношений, чтобы мы могли смело смотреть друг другу в глаза. Я имею в виду в бизнесе.