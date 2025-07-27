Известный белорусский бизнесмен Мартынов дал совет начинающим предпринимателям

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Николай Мартынов, белорусский предприниматель.
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Николай Мартынов, белорусский предприниматель.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Какой совет вы дадите молодым предпринимателям нашей страны?
Николай Мартынов, белорусский предприниматель:
Я бы не своими словами сказал, а Владимира Ильича: учиться, учиться и еще раз учиться. На самом деле это не шутка, потому что знания сегодня в любой сфере нужны. Ну и опять-таки я считаю, что слово настоящего предпринимателя должно вернуть эту силу взаимоотношений, чтобы мы могли смело смотреть друг другу в глаза. Я имею в виду в бизнесе.