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Известный белорусский бизнесмен Мартынов дал совет начинающим предпринимателям

27 июля 2025 07:49
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Николай Мартынов, белорусский предприниматель.

Известный белорусский бизнесмен Мартынов дал совет начинающим предпринимателям-2

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: 
Какой совет вы дадите молодым предпринимателям нашей страны?

Николай Мартынов, белорусский предприниматель: 
Я бы не своими словами сказал, а Владимира Ильича: учиться, учиться и еще раз учиться. На самом деле это не шутка, потому что знания сегодня в любой сфере нужны. Ну и опять-таки я считаю, что слово настоящего предпринимателя должно вернуть эту силу взаимоотношений, чтобы мы могли смело смотреть друг другу в глаза. Я имею в виду в бизнесе.

# Бизнес в Беларуси # Николай Мартынов # Александр Осенко

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