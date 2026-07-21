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10 человек погибли при обрушении тоннеля в Индии

21 июля 2026 11:01
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По меньшей мере 10 человек погибли при обрушении строящегося туннеля на севере Индии. Предположительно еще 17 рабочих остаются заблокированными под завалами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

10 человек погибли при обрушении тоннеля в Индии-2

По данным горной компании в момент ЧП в зоне риска находились около 30 проходчиков. По основной версии причиной происшествия стал случайный взрыв метана, вызвавший масштабный оползень, который и завалил тоннель. На месте обрушения сейчас работают бригады спасателей, которые при помощи тяжелой техники пытаются добраться до выживших. Однако им мешает твердая горная порода и скопившиеся там токсичные газы. 

# Новости Индии # Индия

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